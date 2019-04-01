مصر تستهدف اقتراض 5 مليارات دولار من الأسواق الآسيوية

مصر تستهدف قتراض 5 مليارات دولار من الأسواق الآسيوية

قال مصدر حكومي مصري إن وزارة المالية دخلت في مفاوضات مع بنوك مركزية آسيوية لضمان إصدار سندات دولية جديدة مقومة بالعملات المحلية لتلك البلدان.

وأضاف المصدر لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، اليوم الأحد، أن التحضير لبرنامج الطروحات الآسيوية جاء بعد لقاءات مع جهات ومستثمرين آسيويين خلال الجولات الترويجية في الشهرين الماضيين.

وتابع المصدر، وفقاً للنشرة، أن "المستثمرين الآسيويين أبدوا اهتماما بأدوات الدين طويلة الأجل، وهناك سعر الفائدة متدن للغاية، فضلا عن اهتمام كبير من قبل السلطات والمؤسسات المالية بالطروحات المصرية".

وتوقع المصدر تنفيذ الطرح في العام المالي المقبل، على أن يجري الاكتفاء بما تم إصداره من سندات دولارية وأخرى باليورو، والتي يتوقع إصدارها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ووفقا لما ذكره المصدر، فإن الحصول على الضمانات السيادية من تلك الدول يضمن الحصول على سعر فائدة أقل كثيرا من الطرح في السوق الآسيوية من خلال وسطاء، متوقعا أن تشكل الطروحات الآسيوية ما بين 4-5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأكد المصدر التقارير الإخبارية التي أشارت إلى وجود خطة لطرح سندات دولية مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار يورو، منتصف شهر إبريل/نيسان الجاري.

ويمثل الطرح الجديد الجزء الثاني من الإصدار البالغة قيمته 5 مليارات دولار والذي أعلنت عنه الوزارة الشهر الماضي. ونجحت البلاد حينها في إصدار الجزء الأول من الإصدار بقيمة 4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبورغ.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن وزارته تتطلع لطرح سندات دولية بعملات مختلفة في الربع الأول من العام الجاري، لجمع ما بين 3 إلى 7 مليارات دولار، إلى جانب إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال الربع الأخير من 2019/2018.

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