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مصر تعتزم إلغاء الدعم على معظم أنواع الوقود بحلول منتصف يونيو

مصر تعتزم إلغاء الدعم على معظم أنواع الوقود بحلول منتصف يونيو
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