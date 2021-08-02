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مصر تنشر أول صور للجنيهات البلاستيكية الجديدة

منشور 02 آب / أغسطس 2021 - 07:28
مصر تنشر أول صور للجنيهات البلاستيكية الجديدة
إنتاج فئات النقد الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج العملات في العالم وبمواصفات تأمين هي الأحدث على المستوى الدولي.
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نشرت وسائل إعلام مصرية أول صور لفئتي الـ10 والـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة المقرر إصدارها فى نوفمبر المقبل من المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية.

كشفت وسائل إعلام مصرية عن صور أولية لفئتي الـ10 والـ20 جنيها البلاستيكية الجديدة المقررإصدارها فى نوفمبر المقبل من المطبعة الجديدة للبنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية.

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وكشف موقع اليوم السابع بأنه سيتم طباعة فئات النقد المصرية فئة 10 جنيهات و20 جنيها من مادة البوليمر المعروفة إعلاميا بـ"النقود البلاستيكية".

وأوضح أن إنتاج فئات النقد الجديدة سيتم بأحدث خطوط إنتاج العملات في العالم وبمواصفات تأمين هي الأحدث على المستوى الدولي.

وأضاف أن الفئات الجديدة 10جنيهات و20 جنيها سيتم تداولها جنبا إلى جنب مع فئات النقد السارية.

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وتتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسمك الأقل، وتمتع بعمر افتراضي أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، وهي صديقة للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرا في التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها.

كلمات دالة:الجنيهات البلاستيكية في مصراقتصاد مصر

Via SyndiGate.info


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