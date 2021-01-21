مصر توقع اتفاقية مع «شل» للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأحمر

وقّع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز مع شركة «شل مصر»، في منطقة امتياز القطاع الاستكشافي (4) في المياه العميقة بالبحر الأحمر التابعة لـ«الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي» بمساحة تقدّر بـ3084 كم مربعاً.

تمثل حصة شركة «شل مصر» 63%، بينما تمثل حصة شركة «مبادلة للبترول» الإماراتية 27%، وحصة شركة «ثروة للبترول» المصرية 10% من نصيب المقاول.

يأتي ذلك في ضوء خطة شركة «شل مصر» لتركيز استثماراتها الاستراتيجية في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة وسلسلة القيمة المضافة للغاز الطبيعي. خصوصاً أن المناطق البحرية في البحر الأحمر تعد من المناطق الواعدة.

وأعرب خالد قاسم، رئيس مجلس إدارة شركات «شل» في مصر، وفق بيان أمس، عن سعادته بتوقيع اتفاقية القطاع الاستكشافي (Block 4) لاستغلال البترول والغاز في مناطق الامتياز البحرية والمياه العميقة في منطقة البحر الأحمر، والذي يتماشى مع خبرة «شل» الممتدة في الاستكشاف وإنتاج البترول والغاز من المناطق البحرية والمياه العميقة في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن حصول «شل» على الامتيازات الجديدة يأتي متوافقاً مع استراتيجيتها للتوسع في أعمالها بمشروعات الغاز في المناطق البحرية والمياه العميقة في مصر بما يحقق أهداف الدولة من التنمية المستدامة.

يُذكر أن شركة «شل مصر» قد فازت بمنطقتين بالمزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر التابعة لشركة «جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول»، والتي تم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019، ونجحت شركة «شل» في إنجاز عدد من الأنشطة المختلفة في مجال الاستكشاف والإنتاج بالمياه العميقة ومن ضمنها مشروع المرحلة «9 ب» بمنطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا (WDDM)، بالإضافة إلى الفوز بالمنطقتين البحريتين الجديدتين بدلتا النيل (المنطقتين 4 و6) واللتين تم الإعلان عنهما في 2018 ضمن المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) للبحث والتنقيب على البترول والغاز بمشاركة عدد من الشركات العالمية، مما يؤكد ثقة شركة «شل» في مناخ الاستثمار.