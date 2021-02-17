مصر توقع 10عقود جديدة للبحث عن الذهب

أعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عن توقيع 10 عقود جديدة للبحث عن الذهب مع 4 شركات إنكليزية وكندية ومصرية لاستغلال 17 قطاعاً جديداً للبحث والتنقيب عن الذهب مع بإجمالى استثمارات حوالى 11.2 مليون دولار، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا.

وشمل التوقيع 4 عقود مع شركة AKH gold التابعة لرجل الأعمال المصرى المهندس نجيب ساويرس بإجمالى استثمارات حوالى 4.1 مليون دولار للبحث عن الذهب فى 9 قطاعات بالصحراء الشرقية.



كما شمل التوقيع ثلاثة عقود مع شركة ريد سى ريسورز الكندية إحدى الشركات العالمية العاملة فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله فى خمسة قطاعات بإجمالى استثمارات حوالى 5.5 مليون دولار وعقدين لشركة شمال أفريقيا للتعدين للبحث فى قطاعين باستثمارات حوالى مليون دولار، وعقد مع شركة العبادى للتعدين والمقاولات للبحث فى قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بحوالى 636 ألف دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب ضمن العروض الفائزة بالمزايدة بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك فى 13 قطاعاً مع شركة لوتس جولد الكندية وشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة وشركة ابداع فورجولد المصرية.