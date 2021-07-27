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مصر توقع 4 عقود للبحث عن الذهب مع ثانى اكبر شركة عالمياً

منشور 27 تمّوز / يوليو 2021 - 08:51
مصر توقع 4 عقود للبحث عن الذهب مع ثانى اكبر شركة عالمياً
مصر
أبرز العناوين
وقعت مصر 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركة باريك جولد الكندية التي تعد الأكبر من نوعها عالمياً في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثانى في نشاط البحث عن الذهب.

وقعت مصر 4 عقود للبحث عن الذهب مع شركة باريك جولد الكندية التي تعد الأكبر من نوعها عالمياً في إنتاج الذهب والمصنفة عالمياً بالمركز الثانى في نشاط البحث عن الذهب.

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وبموجب العقود تستثمر الشركة الكندية لأول مرة في مصر بمجال التعدين والبحث عن الذهب في 19 قطاعاً جديداً بالصحراء الشرقية، بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 8.8 مليون دولار، وذلك بعد فوزها في أولى جولات المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2020 بنظامها الحديث.

كلمات دالة:اقتصاد مصر

Via SyndiGate.info


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