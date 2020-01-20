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مصر توقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز

منشور 20 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:42
مصر توقع 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز
مصر توقع 9 اتفاقات للتنقيب عن النفط والغاز باستثمارات تفوق 452 مليون دولار
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قالت وزارة البترول المصرية اليوم إن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا

قالت وزارة البترول المصرية اليوم إن الوزير طارق الملا وقع تسعة اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما بمنطقتي البحر المتوسط والصحراء الغربية باستثمارات لا تقل عن 452.3 مليون دولار تقريبا تشمل حفر 38 بئرا.

وأضافت أن الالوزارة في بيان اتفاقات جرى إبرامها مع هيئة البترول وشركة شل لمناطق شرق حورس وأبو سنان وغرب الفيوم بالصحراء الغربية، وكذلك مع هيئة البترول وشركة أباتشي فيما يخص تعديلا بمنطقتي غرب كنايس وغرب كلابشة بالصحراء الغربية ومع إيجاس وشركتي شل وبتروناس بمنطقتي الفنار وشمال سيدي جابر بالبحر المتوسط ومع إيجاس وشركتي شل وبي.بي في منطقة امتياز البرج البحرية بالبحر المتوسط.

مصر توقع 4 اتفاقيات للتنقيب عن النفط والغاز
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Via SyndiGate.info


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