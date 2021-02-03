مصر للطيران تستمر بتسيير رحلات العودة من السعودية

وكانت مصر للطيران قد اعلنت في وقت سابق عن استئناف رحلاتها الدولية لـ 29 وجهة حول العالم اعتبارا من 1 يوليو، وذلك على أن يبدأ الحجز لـ 22 وجهة اعتبارا من 1 يوليو، فيما سيبدأ الحجز للـ 7 وجهات أخرى اعتبارا من 15 يوليو، وفقا للبيان الصادر عن الشركة.

وطالبت الشركة عملائها الذين قاموا بالحجز قبل يوم 15 يونيو، مراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2020 .

وكانت الشركة قد أعلنت في تصريحات سابقة أنها تفاوض البنك الأهلي المصري للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه بعد أن تكبدت الشركة خسائر تقدر بقيمة 3 مليارات جنيه بسبب توقف حركة الطيران منذ مارس الماضي.