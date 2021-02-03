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مصر للطيران تستمر بتسيير رحلات العودة من السعودية

منشور 03 شباط / فبراير 2021 - 11:26
مصر للطيران تستمر بتسيير رحلات العودة من السعودية
وطالبت الشركة عملائها الذين قاموا بالحجز قبل يوم 15 يونيو، مراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2020 .
أبرز العناوين
كانت مصر للطيران قد اعلنت في وقت سابق عن استئناف رحلاتها الدولية لـ 29 وجهة حول العالم اعتبارا من 1 يوليو
تسير شركة مصر للطيران رحلاتها الجوية المتجهة إلى السعودية والتي تصل قبل موعد بدء القرار في الساعة التاسعة مساء، وفقا لما صرح به رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في مداخلة هاتفية مع رامي رضوان، خلال برنامج "مساء دي إم سي". وأوضح زكريا أن جميع الرحلات الجوية القادمة من السعودية لن تتأثر بالقرار (شاهد 4:48 دقيقة).

وكانت مصر للطيران قد اعلنت في وقت سابق عن استئناف رحلاتها الدولية لـ 29 وجهة حول العالم اعتبارا من 1 يوليو، وذلك على أن يبدأ الحجز لـ 22 وجهة اعتبارا من 1 يوليو، فيما سيبدأ الحجز للـ 7 وجهات أخرى اعتبارا من 15 يوليو، وفقا للبيان الصادر عن الشركة.

وطالبت الشركة عملائها الذين قاموا بالحجز قبل يوم 15 يونيو، مراجعة تأكيد حجوزاتهم على الرحلات الدولية المجدولة خلال الفترة من 1 يوليو إلى 15 سبتمبر 2020 .

وكانت الشركة قد أعلنت في تصريحات سابقة أنها تفاوض البنك الأهلي المصري للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه بعد أن تكبدت الشركة خسائر تقدر بقيمة 3 مليارات جنيه بسبب توقف حركة الطيران منذ مارس الماضي.

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Via SyndiGate.info


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