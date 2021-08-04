مصر للطيران تعاقب قائدة أكبر طائرة في العالم

في حادثة غير مسبوقة، قررت شركة "مصر للطيران" مجازاة اثنين من طياريها، أحدهما قائدة أكبر طائرة في العالم بخصم أجر 3 أيام لكل منهما، بسبب تعديل أماكن أفراد الضيافة الجوية خلال إحدى الرحلات.

وكشف موقع "أخبار اليوم"، أن الشركة أصدرت قراراً بمجازاة الطيار نيفين محمود درويش قائد طراز من الدرجة الأولى على طيران مصر للطيران وقائدة أكبر طراز طائرات في العالم إيرباص A380 والطيار أمجد كامل مرزوق ميخائيل قائد طراز ثقيل بدرجة مدير عام بخصم ثلاثة أيام من أجر كلا منهما".

وأكدت مصادر الموقع أن "الطيارين المنفذ ضدهما قرار المجازاة من العاملين بقطاع العمليات الجوية لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية وذلك لأنهما قاما أثناء عملهما على رحلة الشركة رقم 877 المتجهة من القاهرة إلى أبوجا بنيجريا والرحلة الثانية في العودة برقم 878 المتجهة من أبوجا إلى القاهرة بتعديل أماكن أفراد الضيافة الجوية في رحلتي الذهاب والعودة بعد انتهاء عمل الضيافة على رحلتي الذهاب والعودة لتجلس الضيافة بمقاعد الدرجة الأولى بدلا من الدرجة السياحية وبالمخالفة للمنشور رقم 74 لسنة 2020 الصادر عن قطاع العمليات الجوية".

وأضافت أنه "تقدم كل من كابتن نيفين وكابتن أمجد بتظلم إلى الجهات المسؤولة بالشركة وذلك طبقا لنص المادة 26 من لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية للعاملين بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية".

وتابعت أن "مقاعد الطائرة في الذهاب والعودة التي تم نقل الضيافة عليها كانت خالية حيث أنه كان يوجد 16 مقعدا خالية بالطائرة، فقام الطيار أمجد باستغلال 6 مقاعد فقط للضيافة في مرحلة الذهاب وظلت هناك مقاعد فارغة، وفي رحلة العودة، قام الطيار نيفين بتسكين 6 مقاعد فقط من أصل 20 مقعدا فارغة وهذا إجراء متبع يتخذه قائد الطائرة لتوفير الراحة للضيافة كعمل إنساني لأي رحلة طيران تتجاوز مدتها 13 ساعة متواصلة".