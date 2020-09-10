مصر: 15 مليار دولار قيمة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلن مسؤول مصري الأربعاء أن حجم الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ نحو 15 مليار دولار في مجالات مختلفة، وذلك من خلال استفادتها من شبكة طرق قومية وأنفاق التواصل، وهو ما جعلها أحد أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم.

وقال رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن “حجم الاستثمارات داخل المنطقة الاقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية بلغ نحو 15 مليار دولار من خلال 15 مطورا صناعيا وتأسيس ما يزيد عن 220 شركة في مجالات مختلفة وصناعات حيوية ومهمة”.

وأضاف خلال أول ملتقى استثماري رقمي تحت عنوان “الفرص الاستثمارية في كل من البحرين ومصر” أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ شبكة طرق قومية وأنفاق التواصل مع شبكة الطرق الأفريقية التي يجري تنفيذها من خلال طريق القاهرة كيب تاون ساهم في تواجد المنطقة الاقتصادية كإحدى أهم النوافذ الاستراتيجية في التبادل التجاري بين مصر ودول الإقليم.

وتابع أن المنطقة الاقتصادية تتنوع جغرافيا واستثماريا، ولديها من المقومات والمميزات ما يساعدها على توفير مناخ استثماري جيد وبيئة أعمال صالحة للمشروعات المختلفة، كما أنها تتميز بسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية ليس فقط من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي لكن أيضا عبر اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول، ما يجعلها بوابة للسوق الأفريقية والشرق الأوسط.

وأكد زكي أن المنطقة الاقتصادية لديها قطاعات صناعية حيوية تبلغ 25 قطاعا في مجالات محددة من ضمنها صناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات.

وتوجد منطقة صناعية صينية تبلغ مساحتها أكثر من 7 كيلومترات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، وتقوم شركة “تيدا مصر” الصينية بتطويرها.

وحتى شهر مايو الماضي، بلغ إجمالي عدد الشركات التي اجتذبتها “تيدا” 85 شركة، باستثمارات تزيد على مليار دولار، كما توفر فرص عمل لحوالي 4000 مصري، بحسب السفارة الصينية.

وتعتبر الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هيئة حكومية أُنشئت بموجب القانون 83 لسنة 2002، وعين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015.