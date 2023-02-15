مصطلحات الكريبتو: من هو المتداول حامل الحقيبة؟

البوابة- عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملات الرقمية، فهناك أنواع مختلفة من المستثمرين لديهم استراتيجيات وأهداف مختلفة. من بينها "المتداول حامل الحقيبة"، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى المستثمرين الذين احتفظوا بعملة رقمية لفترة طويلة، وأحيانًا حتى مع انخفاض قيمتها بشكل كبير. في حين أن مصطلح "المتداول حامل الحقيبة" غالبًا ما يكون له دلالة سلبية، إلا أن هناك أنواعًا مختلفة من " المتداول حامل الحقيبة"، ولكل منها دوافعها واستراتيجياتها.

من هو " المتداول حامل الحقيبة"

هم مستثمرون يحتفظون بعملة معينة لفترة طويلة، غالبًا ما تتجاوز نقطة الربحية.

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بينما يستمر بعض حاملي الحقائب في الاحتفاظ باستثماراتهم على أمل النمو في المستقبل، فإن آخرين لديهم أسباب مختلفة للاحتفاظ بحقائبهم. فيما يلي بعض الأنواع الأكثر شيوعًا:

الأنواع المختلفة من "المتداولين حاملي الحقيبة"

١. المؤمنون المتطرفون: يؤمن هذا النوع من حامل الحقائب حقًا بالإمكانيات طويلة المدى للعملات المشفرة ولديه إيمان راسخ بالتكنولوجيا. إنهم واثقون من أن العملة المشفرة ستكتسب في النهاية اعتمادًا على نطاق واسع وتزيد من قيمتها.



٢. المضارب: يحتفظ المضاربون بعملة مشفرة على أمل تحقيق ربح سريع ، حتى لو كان ذلك يعني التمسك بها لفترة طويلة. غالبًا ما ينجذبون إلى العملات المشفرة الجديدة والناشئة ذات الاتجاه الصعودي المرتفع.



٣. غير مدركين: أصحاب الحقائب غير المدركين هم مستثمرون اشتروا عملة مشفرة دون معرفة المدى الكامل لما كانوا يشترونه. قد لا يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر التي تنطوي عليها أو الآفاق طويلة الأجل للعملة المشفرة التي استثمروا فيها. هذا النوع من حاملي الحقائب على دراية بالقيمة الحالية لعملتهم المشفرة ولكنهم يختارون تجاهلها. غالبًا ما يركزون على أشياء أخرى ولا يهتمون كثيرًا بممتلكاتهم المشفرة.



٤. المتمسك: "HODLer" هو نوع من أصحاب الحقائب الذين يحتفظون بعملة مشفرة على المدى الطويل ، بغض النظر عن ظروف السوق. ربما قاموا بشراء عملة مشفرة بقصد الاحتفاظ بها لعدة سنوات ، أو ربما ببساطة ينتظرون نقطة سعر محددة للبيع. غالبًا ما يرتبط المصطلح بالبتيكوين.

٥. المقامر: المقامر هو نوع من أصحاب الحقائب الذين يستثمرون في عملة مشفرة ذات مخاطر عالية للفشل ، على أمل أن يحالفهم الحظ ويحققوا ربحًا هائلاً. قد يكونون على استعداد لتحمل مخاطر كبيرة على أمل ضربها بشكل كبير.



٧. الحامل المحاصر: هو نوع من أصحاب الحقائب الذين اشتروا عملة مشفرة عندما كانت بقيمة عالية، ثم شاهدوا قيمتها تنخفض. ربما لم يبعوا لأنهم كانوا يأملون في انتعاش، أو لأنهم لم يرغبوا في تحمل خسارة. ربما قاموا بشراء المزيد بسعر أقل ، على أمل خفض متوسط استثماراتهم الأولية. غالبًا ما يتم انتقاد هذا النوع من الحائزين بسبب التمسك بعملة مشفرة قد لا يكون لها مستقبل قابل للتطبيق ، لكنهم قد يحتفظون بها أيضًا كشكل من أشكال التكلفة المغلوطة. مثال على الحامل المحاصر هو شخص اشترى كمية كبيرة من العملة المشفرة في ذروتها في عام 2017 ، ثم شاهد انخفاض قيمتها بنسبة 90٪ أو أكثر.



في الختام ، يمتلك "المتداول حامل الحقيبة" أسباب مختلفة للاحتفاظ باستثماراته. يؤمن البعض بالإمكانيات طويلة الأجل للعملة المشفرة ، بينما يؤمن البعض الآخر بالمضاربين الذين يأملون في تحقيق أرباح سريعة. هناك أيضًا من يجهلون المخاطر التي تنطوي عليها أو لا يبالون بشأن استثماراتهم. يمكن أن يوفر فهم الأنواع المختلفة من حاملي الحقائب نظرة ثاقبة على الدوافع الكامنة وراء الاستثمار في العملات المشفرة والاعتماد الأوسع للعملات المشفرة.