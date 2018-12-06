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مطارات أبوظبي تفتتاح أول ممر تفاعلي بمنطقة الشرق الأوسط في مطار أبوظبي الدولي

مطارات أبوظبي تفتتاح أول ممر تفاعلي بمنطقة الشرق الأوسط في مطار أبوظبي الدولي
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