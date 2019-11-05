مطارات الإمارات تستقبل 96 مليون مسافر خلال 9 أشهر

استقبلت مطارات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 95.7 مليون مسافر، حيث سجل شهر أغسطس أعلى عدد مسافرين مقارنة بباقي الأشهر منذ بداية العام بواقع 12.1 مليون مسافر، بحسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن مطار دبي حل في المرتبة الأولى بعدد المسافرين خلال 9 أشهر بـ 68.4 مليون مسافر، يليه مطار أبوظبي بواقع 19.7 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الدولي بواقع 8.9 مليون مسافر، ثم مطار آل مكتوم الدولي بنحو 1.28 مليون مسافر.

ويأتي شهر يوليو في المرتبة الثانية بعد شهر أغسطس في عدد المسافرين بواقع 11.68 مليون مسافر عبر مطارات الدولة، حيث تعتبر أشهر أغسطس ويوليو موسماً لذروة السفر في الدولة.

ويأتي شهر يناير في المرتبة الثالثة بـ 11.3 مليون مسافر يليه شهر مارس بـ 10.8 مليون مسافر ثم شهر أبريل بواقع 10.6 مليون مسافر.