  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. مطارات دبي تنفي تعليق الرحلات من وإلى الإمارات

طيران الإمارات تنفي توقف جميع رحلاتها اعتباراً من 17 مارس

منشور 15 آذار / مارس 2020 - 12:17
أكدت الشركة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يتم تداوله ما هو إلا محض إشاعات عارية عن الصحة تماماً
مطار دبي الدولي
أبرز العناوين
نفت طيران الإمارات ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتباراً من 17 مارس

نفت طيران الإمارات ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتباراً من 17 مارس.

وأكدت الشركة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يتم تداوله ما هو إلا محض إشاعات عارية عن الصحة تماماً.

ونصحت الشركة المسافرين بمتابعة أحدث التطورات عن جدول الرحلات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي:  https://emirates.com/ae/english/

طيران الإمارات تعتمد إجراءات لحماية المسافرين وموظفيها من كورونا
طيران الإمارات تطلب من العاملين بها الحصول على إجازات بشكل إجباري بسبب كورونا

Via SyndiGate.info


Copyright © 2020. Dubai Media Incorporated. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...