طيران الإمارات تنفي توقف جميع رحلاتها اعتباراً من 17 مارس

نفت طيران الإمارات ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها ستوقف جميع رحلاتها اعتباراً من 17 مارس.

وأكدت الشركة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن ما يتم تداوله ما هو إلا محض إشاعات عارية عن الصحة تماماً.

ونصحت الشركة المسافرين بمتابعة أحدث التطورات عن جدول الرحلات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: https://emirates.com/ae/english/