مطارات دبي قد تشهد ارتفاعاً حاداً في السفر خلال الفترة المقبلة

صرح بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» أن الطلب على

السفر قد يشهد ارتفاعاً حاداً للغاية خلال الفترة المتبقية من 2021 وعلى مدار 2022، وذلك بعد قيام أكثر من وجهة هامة بتخفيف القيود المفروضة على حركة السفر إليها خلال الفترة الأخيرة

مطارات دبي

وأجاب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي بول غريفيث على سؤال عن تأثير القرارات التي أعلنتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن التخفيف من القيود المفروضة على حركة المسافرين إليها، قائلاً: « لا يوجد لدينا يقين تام عن عودة حركة السفر إلى مستوياتها الطبيعية قبل تفشي جائحة " كوفيد 19"، لكن هذه القرارات قد تكون بمثابة الدفعة الهائلة التي طال انتظارها وها هي تحققت أخيرأ.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أنه مع تخفيف القيود على حركة السفر إلى السعودية، أميركا وبريطانيا، قد يكون هناك ارتفاعاً حاداً للغاية في الطلب على السفر.

وقال أيضًا أنه عند البدء الدول تخفيف القيود على حركة السفر، يتوقع أن يتم استقبال إن لم يكن أكثر من ذلك، بحلول نهاية العام الجاري.حيث يرى أن مطارات دبي في طريق التعافي، وذلك أن عدد المسافرين الذين نتوقع أن نستقبلهم خلال العام المقبل يبلغ ضعف ذلك على الأقل".

وذكر الرئيس التنفيذي لمطارات دبي أن هناك خطط لتعيين موظفين جدد، وأنه تم رصد حجم الإنفاق الرأسمالي لهذا الغرض، وقال أيضًا: "لدينا الرغبة في تعويض ما فات مطارات دبي خلال الأشهر الأخيرة بسبب سياسة ضبط الإنفاق خلال انتشار وباء كورونا ، ولكن بما أن مطار دبي هو المطار الدولي الأكبر على مستوى العالم، فهو بحاجة دائماً للمحافظة على سياسته التي ينتهجها في خدمة العملاء"

وأكد على أن مطار دبي الدولي يجب أن يبقى دوماً على الطريق الصحيح.لهذا يتوجب علينا تكثيف الاستثمار على نحو مكثف في برنامج الإنفاق الرأسمالي للسنة المقبلة

وأيضًا تطرق غريفيث عن السفر بين الإمارات والمملكة المتحدة قريباً، حيث أصدرت المملكة المتحدة الجمعة الماضي قراراً يقضي بإضافة الإمارات في الرابع من أكتوبر المقبل إلى قائمة الدول التي يُسمح للمسافرين منها إلى المملكة المتحدة بدخول أراضيها من دون الخضوع لشرط الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام في أحد الفنادق، كما هو الحال في الوقت الراهن.

لكن اشترطت على المسافرين أن يكونوا حاصلين على تطعيم كامل بلقاحات معينة، «فايزر»، «موديرنا» أو «استرازينيكا» المضادة لفيروس «كوفيد-19». هذا أمر مؤكد.

ويرى الرئيس التنفيذي لمطارات دبي غريفيث، أن الجو المناسب في الفترة المقبلة، قد يلعب دوراً مهما في زيادة عدد المسافرين، والإقبال على المناطق السياحية في دبي وأيضًا بالتزامن مع «اكسبو 2020 دبي» الذي صار افتتاحه قريباً.

