مطار الشارقة يحتل المركز الرابع عالمياً في دقة الإنجاز

حقق مطار الشارقة إنجازاً نوعياً، وتصدّر مطارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وحل بالمركز الرابع عالمياً، والأول بالمنطقة في دقة الإنجاز والالتزام بالمواعيد، بحسب بيانات «او اي جي»، المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران، والتي أشارت إلى أن نسبة الدقة في مواعيد إقلاع الرحلات من مطار الشارقة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وصلت إلى 91.1%، الأمر الذي يعتبر إنجازاً محلياً ودولياً.