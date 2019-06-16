مطار القاهرة يتسلم ثالث طائرة من طراز بوينغ 787

تسلم مطار القاهرة، صباح أمس (السبت)، ثالث طائرة من طراز «بوينغ 787»، ضمن صفقة شراء 45 طائرة جديدة، بتكلفة 6 مليارات دولار، لشركة مصر للطيران للانضمام لأسطولها خلال الأيام المقبلة. وقال مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس، إن الطائرة تعد الثالثة من صفقة شراء 6 طائرات من طراز «دريم لاينر»، من بين صفقة كبرى تضم 45 طائرة حديثة من مختلف الطرازات التي تعاقدت عليها مصر للطيران قبل عدة شهور.

ولفت إلى أن الطائرة الجديدة من طراز «بوينغ 787-9»، وهي تعمل بمحركات رولز رويس، وهي طائرة مدنية نفاثة، متوسطة الحجم واسعة البدن.

وأضاف أنه من المقرر أن تشغل الشركة تلك الطرازات من الطائرات على خطوط شنغهاي بالصين وطوكيو، ورحلات نيويورك وبانكوك، مشيراً إلى أنها قادرة على قطع مسافة ما بين 14800 إلى 15700 كيلومترات دون توقف.

وأوضح أن الطائرة تعد الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99 في المائة على مستوى العالم، وقد تم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20 في المائة، مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.