مطار دبي يحتل المركز الثالث عالمياً بأكثر المطارات ازدحاماً خلال النصف الأول من 2018

مطار دبي الدولي

حافظ مطار دبي الدولي على المركز الثالث عالمياً، من حيث حركة المسافرين خلال النصف الأول 2018 مسجلاً 43.74 مليون مسافر وفقاً لأحدث إحصاءات منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» التي نشرتها «ديلي تشاينا».

وصنفت القائمة التي تضم 17 مطاراً دولياً حول العالم المطارات من حيث حركة المسافرين اعتباراً من نهاية يونيو، حيث حافظ مطار «هارتسفيلد جاكسون» في اتلانتا الأميركية على مركزه أكثر المطارات العالمية ازدحاماً مسجلاً 52.64 مليوناً في الأشهر الستة الأولى في حين شهد مطار أنديرا غاندي بالهند في دلهي أسرع نمو للركاب بزيادة 13.41% خلال الفترة نفسها.

وجاء مطار بكين في الصين كونه ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث حركة المسافرين حيث شهد 49.38 مليون مسافر في النصف الأول.

وفي المركز الرابع حل مطار لوس أنجلوس الأميركي بإجمالي 42.68 مليون مسافر يليه مطار «طوكيو هانيدا» في اليابان بـ 41.06 مليون مسافر يليه مطار أوهير بإجمالي 39.45 مليون مسافر، أما مطار هيثرو الدولي فحل في المركز 7 بإجمالي 38.07 مليون مسافر.

وفي المركز 8 حل مطار هونج كونج بإجمالي 63.91 مليون مسافر يليه مطار شنغهاي بودونغ بإجمالي 36.69 مليون مسافر وفي المركز العاشر مطار أنديرا غاندي بإجمالي 35.04 مليون مسافر.

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