مطالبات بفرض رسوم على أكياس البلاستيك في محلات السوبر ماركت بالإمارات

حث المتسوقون محلات السوبر ماركت في الإمارات على الاقتداء بالدول الأخرى وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أو حظرها تمامًا.

ويقول المتسوقون في دبي إنه لا يتم عمل ما يكفي لتشجيع الناس على التوقف عن شراء الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وقدم البعض أمثلة على دول مثل نيوزيلندا، حيث يتم حظر الأكياس البلاستيكية بالكامل، أيرلندا والمملكة المتحدة، حيث يتعين على العملاء دفع ثمن كل كيس، باعتبارها أمثلة يجب أن تقتدي بها محلات السوبر ماركت في الإمارات.

وقال بعض السكان لصحيفة ذا ناشيونال إن الثقافة السائدة في محلات السوبر ماركت في مختلف أنحاء الإمارات، حيث يملأ الموظفوب الأكياس البلاستيكية بالبقالة كمسألة روتينية، يمثل جزءًا كبيرًا من المشكلة.

وقال الأسترالي ريتشارد باري، الذي يعيش في دبي منذ 44 عاماً: “لن يتغير هذا هنا أبدًا طالما أن هناك موظفين يقومون بتعبئة البقالة من أجلك في أكياس بلاستيكية مجانًا”.

وأضاف: “لم يتم القيام حتى الآن بما يكفي لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية. إذا اضطر الناس إلى دفع ثمنها، فلن يمر وقت طويل حتى يبدأوا في إحضار حقائبهم الخاصة من المنزل “.

لقد ذهبت بعض الدول إلى حد حظر توزيع الأكياس البلاستيكية تمامًا. كانت نيوزيلندا أحدث دولة تنفذ هذه السياسة في عام 2018، حيث مُنح تجار التجزئة ستة أشهر للتخلص التدريجي من الأكياس البلاستيكية أو التعرض لغرامات تصل إلى 100000 دولار نيوزيلندي (250.000 درهم).

وكانت بنغلاديش أول دولة تحظر الأكياس البلاستيكية بالكامل في عام 2002، تلتها الصين وجنوب إفريقيا وهولندا والمغرب وكينيا ورواندا وموريتانيا وسريلانكا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو وألبانيا وجورجيا.

وكانت أيرلندا أول دولة تفرض رسومًا على الأكياس البلاستيكية في عام 2002، حيث يدفع المتسوقون هناك ما يعادل درهمًا واحدًا لكل كيس.

وقدمت المملكة المتحدة أيضًا ضريبة على العملاء الذين يضطرون إلى دفع ما يعادل 0.24 درهم في كل مرة يريدون فيها كيسًا بلاستيكيًا.

قال بيتر جاكوبس، المهندس الروسي المقيم في دبي، إنه يستخدم الأكياس البلاستيكية لمجرد أنها كانت الخيار الأكثر ملاءمة. وأضاف “إذا تم فرض رسوم بعد ذلك، نعم ، سأدفعها. في الواقع، أعتقد أنه سيكون من الأفضل لو تم تقديم الأكياس الورقية كبدائل”.

ويوجد في جميع أنحاء العالم مليونان من الأكياس البلاستيكية المستخدمة في كل دقيقة، مع متوسط وقت الاستخدام لكل منها 12 دقيقة، ويستغرق الأمر ما يصل إلى ألف عام حتى تتحلل الأكياس البلاستيكية.





