شاهد: مطعم عائم لا مثيل له في عاصمة الجمال باريس

مطعم عائم لا مثيل له في عاصمة الجمال باريس

يعتبر مطعم “Ducasse sur Seine”، أحدث مطاعم الشيف Alain Ducasse الأسطوري، وهو قارب مطعم عائم لا مثيل له، مما سيخلط بين إبداعات الطهي اللذيذة التي يقدمها الشيف مع إطلالات على نهر لا تُنسى في باريس.

Alain Ducasse هو أشهر طاهي في العالم فهو حاصل على 22 نجمة Michelin، وقد تعاون مع اثنين من مصممي الأزياء الموهوبين، وهما “ماوريتسيو غالانت” و”تال لانكمان”، اللذين ابتكرا تصميمًا داخليًا يعكس رؤية الشيف الفريدة لتجربة طعام عالمية جذابة.

القارب نفسه تم تصميمه خصيصًا لـ Alain Ducasse من قبل المهندس المعماري الباريسي Gérard Ronzatti، الذي تمكن من الجمع بين عوالم التصميم البحري والأرضي في حزمة مذهلة، كما تميز التصميم الخارجي بلمسات من العمارة الكلاسيكية والباروكية، في محاولة لاستكمال معالم باريس بأفضل طريقة ممكنة.

تم افتتاح Ducasse sur Seine قبل بضعة أسابيع فقط في شهر أكتوبر، ولكنه بالفعل أحد المطاعم الأكثر طلبًا في باريس، مع قائمة خاصة تشتمل على أطباق المطبخ الفرنسي الكلاسيكي والمنتجات الموسمية الشهية.

يوفر المطعم لضيوفه تجربة الإبحار على طول نهر السين، وتناول الأطباق الفاخرة، أثناء المرور ببعض من أعظم المعالم الأثرية في باريس.

ويعمل القارب العصري الفائق الذي تم تحويله إلى هذا المطعم العائم الفريد من نوعه، بالطاقة الكهربائية ويهدف إلى التوافق مع محيطه الرائع – حتى السقف يحاكي حركة وانعكاس نهر السين.

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