مطور ألعاب يبتكر قناع وجه يضيء على شكل فم يتحرك ويُمكنه الابتسام!

مع استمرار العالم في العيش في “الوضع الطبيعي الجديد” ، أصبحت أقنعة الوجه شائعة ، وبدأ الناس في جميع أنحاء العالم في اختراع أقنعتهم الخاصة والمميزة عن طريق إضافة تصاميم مختلفة للأقنعة. ولكن هل رأيت قناع وجه يمكنه الابتسام!

يقدم بعض تجار التجزئة أقنعة للوجه مع شعارات الفريق الرياضي الشهير أو الشخصيات الكرتونية ، لكن البعض الآخر يبحث عن ميزات أكثر ابتكارًا تجعل الحياة أكثر راحة إلى حد ما وتقربها من حالة ما قبل ظروف جائحة كورونا العادية.

على سبيل المثال ، كان مالك استوديو صور في ولاية كيرالا يتحدث عن المدينة الأسبوع الماضي لطباعة وجوه الأشخاص على أقنعتهم لجعلها معروفة.

وفقًا لتقرير من CBC Radio-Canada فقد ابتكر مبرمج ومصمم ألعاب في كاليفورنيا ، Tyler Glaiel، قناع وجه LED مفعّل بالصوت يضيء على شكل فم يتحرك عندما يتحدث مرتديه ويمكنه أيضًا محاكاة الابتسامة.

قال إن القناع المضيء الذي اخترعه “غير عملي للغاية وغير مريح للغاية” ، لكنه يبدو رائعًا. إنه ليس شيئًا يرغب الناس في ارتدائه كل يوم.

مثل العديد من الاختراعات السابقة ، خطرت له فكرته عن قناع LED خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الملل. وبدافع الفضول إذا كان أي شيء مثله موجودًا بالفعل، أجرى بحثًا وصادف أقنعة تحتوي على نص متحرك، وابتسامات دائمة محفورة عليها، وأقنعة تفتح وتغلق للأكل والشرب، وأقنعة بنوافذ شفافة للأشخاص الصم.





وقال Glaiel لبي بي سي :”كنت أتساءل عما إذا كان موجودًا، أن يكون لدي قناع وجه مضاء للتو بأشكال الفم ولذا نظرت حولي عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يمكنني شراؤه عمليًا للقيام بذلك ولم يكن هناك أي شيء حقًا.”

لم يجد Glaiel شيئًا يمكنه تصوير المشاعر بشكل فعال، لذلك قرر أن يصمم واحدًا خاصًا به، يستخدم لوحة LED مفعّلة بالصوت مع إعدادات حساسية منخفضة، بحيث يتعرف على صوت مرتديها أثناء تصفية ضوضاء الخلفية.

ميكانيكا قناع الوجه LED المفعّل بالصوت.

يوجد داخل القناع مصفوفة LED مقاس 8 × 8 تلتقط الصوت وتحاكي حركة الفم ، مثل الفم الدائري الذي يفتح ويغلق. وكلما زاد صوت من يرتديها ، كلما اتسع فتح فم LED. كما أنه يسمح لمرتديها بإظهار الابتسامة عن طريق إصدار صوت فرقعة أو أحيانًا يعمل النقر فوق اللسان أيضًا.

قناع الوجه مستقل تمامًا مع Arduino Nano ومصدر طاقة 9 فولت وميكروفون كهربائي يتم إدخاله في قطعة قماش سوداء شفافة لقناع الوجه.

يتوفر القناع حاليًا على كيك ستارتر بسعر يبدأ من 29 دولار، وإذا طلبته الآن يتوقع أن تحصل عليه في مايو 2021.

في غضون ذلك، فقد نشر تعليمات مفصلة على الإنترنت لصنع قناع مضيء في المنزل، بما في ذلك المواد اللازمة.