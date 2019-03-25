معدل البطالة التركي يرتفع بنسبة 11% في العام الماضي

أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 11 بالمئة في نهاية 2018، ارتفاعا من 10.4 بالمئة في نفس الفترة قبل عام.

وصعدت البطالة إلى 13.5 بالمئة في الفترة بين نوفمبر ويناير مقارنة مع 12.3 بالمئة في الثلاثة أشهر الأخيرة من 2018 وفقا لما قاله المعهد في وقت سابق من الشهر الجاري.

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