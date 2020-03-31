معدل البطالة بألمانيا ترتفع في مارس لكن البيانات لا تعكس أثر كورونا

قال مكتب العمل الاتحادي إن معدل البطالة في ألمانيا ارتفع قليلا في مارس آذار لكنه حذر من أن ذلك لا يعكس تفاقم أزمة تفشي فيروس كورونا وأثرها على سوق العمل إذ أن البيانات تتضمن أرقاما حتى 12 مارس آذار فقط.



وأظهرت بيانات من مكتب العمل أن عدد العاطلين عن العمل زاد بمقدار ألف شخص إلى 2.267 مليون في ظل التعديل في ضوء العوامل الموسمية. يأتي ذلك مقارنة مع متوسط توقعات استطلاع أجرته رويترز لارتفاع قدره 29 ألفا.

وظل معدل البطالة عند 5% دون تغيير.