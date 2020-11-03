معدل البطالة بالمغرب يرتفع بـ12.7% في الربع الثالث

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط اليوم (الثلاثاء) أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 12.7 في المئة بحلول سبتمبر (أيلول).

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المغرب بين ستة وسبعة في المئة العام الحالي مع تضرره من الجفاف وجائحة كورونا.

ويرتبط دخل المزراعين بمنسوب الأمطار شديد التقلب ما يدفع المزيد من الأفراد للبحث عن العمل في المناطق الحضرية.

وذكرت المندوبية أن المناطق الريفية فقدن 344 ألف وظيفة بينما فقدت المدن 237 ألفا.