معدل البطالة بمنطقة اليورو ينخفض نحو أدنى مستوى في 12 عاما عشية إجراءات كورونا

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 12 عاما في فبراير شباط، وهو الشهر الذي سبق البدء في تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا على نطاق واسع في أنحاء أوروبا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء إن معدل البطالة كان 7.3 بالمئة في دول منطقة اليورو التسع عشرة، وهو أدنى مستوى منذ مارس آذار 2008. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ألا يتغير المعدل عن 7.4 بالمئة المسجل في يناير كانون الثاني.

وبلغ معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 6.5 بالمئة من قوة العمل، دون تغيير عن يناير كانون الثاني ومتمسكا أيضا بأدنى معدل مسجل منذ بداية البيانات الشهرية في فبراير شباط 2000.

وتراوح معدل البطالة من اثنين بالمئة في التشيك و2.9 بالمئة في هولندا وبولندا إلى 13.6 بالمئة في إسبانيا و16.3 بالمئة في اليونان.