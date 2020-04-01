  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. معدل البطالة بمنطقة اليورو ينخفض نحو أدنى مستوى في 12 عاما عشية إجراءات كورونا

معدل البطالة بمنطقة اليورو ينخفض نحو أدنى مستوى في 12 عاما عشية إجراءات كورونا

منشور 01 نيسان / أبريل 2020 - 11:12
معدل البطالة بمنطقة اليورو ينخفض نحو أدنى مستوى في 12 عاما عشية إجراءات كورونا
بلغ معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 6.5 بالمئة من قوة العمل
أبرز العناوين
انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 12 عاما في فبراير شباط، وهو الشهر الذي سبق البدء في تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا على نطاق واسع في أنحاء أوروبا

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 12 عاما في فبراير شباط، وهو الشهر الذي سبق البدء في تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا على نطاق واسع في أنحاء أوروبا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الأربعاء إن معدل البطالة كان 7.3 بالمئة في دول منطقة اليورو التسع عشرة، وهو أدنى مستوى منذ مارس آذار 2008. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ألا يتغير المعدل عن 7.4 بالمئة المسجل في يناير كانون الثاني.

وبلغ معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين 6.5 بالمئة من قوة العمل، دون تغيير عن يناير كانون الثاني ومتمسكا أيضا بأدنى معدل مسجل منذ بداية البيانات الشهرية في فبراير شباط 2000.

وتراوح معدل البطالة من اثنين بالمئة في التشيك و2.9 بالمئة في هولندا وبولندا إلى 13.6 بالمئة في إسبانيا و16.3 بالمئة في اليونان.

اقتصاد أوروبا مهدّد بالانكماش في 2020
هل «المركزي الأوروبي» نحو طرح سندات كورونا لمكافحة الجائحة؟

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...