لأول مرة في السعودية... الباحثون عن عمل دون المليون في 18 شهرا

الباحثون عن عمل دون المليون لأول مرة في 18 شهرا

انخفض معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الثالث من العام الماضي إلى 12.8 % مقارنة بـ 12.9 % في الربع الثاني من العام نفسه.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية" يعد معدل البطالة في الربع الثالث من 2018، هو الأدنى خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة البطالة بين السعوديين 12.9 % خلال الربعين الأول والثاني من 2018.

ووفقا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تجريه الهيئة العامة للإحصاء بشكل ربع سنوي وكذلك وفقا لبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - وزارة الخدمة المدنية - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - صندوق تنمية الموارد البشرية - مركز المعلومات الوطني) انخفض معدل البطالة للسعوديات حيث بلغ (30.9%) مقارنة بـ (31.1%) في الربع الثاني 2018م، وانخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور عند (7.5%) مقارنةً بـ (7.6%) في الربع الثاني 2018.

وأظهرت نتائج النشرة للربع الثالث من عام 2018 وفقا لتقديرات مسح الربع الثالث 2018 ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان "15 سنة فأكثر" (56.4%) مقابل (56.2%) للربع الثاني كما أظهرت نتائج المسح ثبات معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين حيث بلغ (42.0%) كما في الربع السابق وكذلك ثبات معدل المشاركة الاقتصادية للذكور السعوديين "15 سنة فأكثر" عند (63.5%) كما في الربع السابق وكشفت نتائج المسح عن ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات "15 سنة فأكثر" إلى (19.7%) مقابل (19.6%) للربع السابق.

كما أظهرت النشرة انخفاض جملة المشتغلين من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 مقارنة بالربع الثاني 2018 حيث بلغت (12.688.042) فردا مقابل (13.018.066) فردا في الربع السابق وذلك بمقدار (330.024) فردا عن الربع السابق كما كشفت النتائج عن انخفاض أعداد المشتغلين السعوديين من واقع السجلات الإدارية بمقدار (15,356) فردًا، حيث بلغ إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (3.109.987 ) فردا خلال الربع الثالث من عام 2018 مقابل (3.125.343) فردا في الربع السابق.

وأوضحت نتائج النشرة انخفاض أعداد المشتغلين غير السعوديين الذكور من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 بمقدار (304.972) فردا عن الربع الثاني لعام 2018 حيث بلغ (8.622.890) فردا مقابل (8.927.862) فردا في الربع السابق كما انخفضت أعداد المشتغلات غير السعوديات بمقدار (9.696) فردا عن الربع الثاني لعام 2018 حيث بلغ (955.165) فردا مقابل (964.861) فردا في الربع السابق. ووفقا لنتائج النشرة واستنادا لبيانات وزارة الخدمة المدينة (جدارة - ساعد) وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات - حافز) انخفضت جملة السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية في المملكة للربع الثالث 2018 (923.504) فردا مقابل (1.118.801) فردا وذلك بانخفاض (195.297) فردا عن الربع السابق.

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحت تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديين (ذكور - إناث) المسجلين في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة - ساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم. علما بأن الباحثين عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعدون جميعهم متعطلين عن العمل وبالتالي فليس كل باحث عن عمل يعد متعطلا فقد يكون يبحث عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هي الحال في الباحثين عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون لحسابهم الخاص وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية - التأمينات الاجتماعية - السجلات التجارية - رخص البلدية) مثل العاملين لحسابهم الخاص خارج المنشآت على سبيل المثال.

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