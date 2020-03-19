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معدل البطالة في هولندا يتراجع بـ 2.9% الشهر الماضي

منشور 19 آذار / مارس 2020 - 10:29
عدد العاطلين في هولندا خلال فبراير من العام الماضي 312 ألف عاطل
هولندا
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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الهولندي الصادرة، اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة خلال الشهر الماضي.

وذكر المكتب أن معدل البطالة في هولندا سجل خلال الشهر الماضي 2.9% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب مقابل 3% خلال يناير الماضي.

يذكر أن هذا التراجع لمعدل البطالة في هولندا هو الأول منذ 2003 عندما كان معدل البطالة أقل من 3%.

وتراجع عدد العاطلين في هولندا خلال فبراير الماضي إلى 274 ألف عاطل مقابل 284 ألف عاطل في الشهر السابق.

وكان عدد العاطلين في هولندا خلال فبراير من العام الماضي 312 ألف عاطل.

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Via SyndiGate.info


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