معدل البطالة ينخفض في مصر إلى 7.2% في الربع الرابع من 2020

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم إن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2019
قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم إن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2019، بحسب "رويترز".
بلغ معدل البطالة 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020 بعد أن ارتفع إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وفقا لأرقام الجهاز.
Via SyndiGate.info
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