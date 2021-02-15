معدل البطالة ينخفض في مصر إلى 7.2% في الربع الرابع من 2020

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم إن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2019، بحسب "رويترز".

بلغ معدل البطالة 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020 بعد أن ارتفع إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وفقا لأرقام الجهاز.