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معدل البطالة ينخفض في مصر إلى 7.2% في الربع الرابع من 2020

منشور 15 شباط / فبراير 2021 - 12:23
معدل البطالة ينخفض في مصر إلى 7.2% في الربع الرابع من 2020
مصر
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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم  إن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2019

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم  إن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2019، بحسب "رويترز".

بلغ معدل البطالة 7.3 بالمئة في الربع الثالث من 2020 بعد أن ارتفع إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وفقا لأرقام الجهاز.

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Via SyndiGate.info


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