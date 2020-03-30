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معظم مصانع تويوتا في أوروبا لن تستأنف العمل قبل 20 أبريل

منشور 30 آذار / مارس 2020 - 06:46
معظم مصانع تويوتا في أوروبا لن تستأنف العمل قبل 20 أبريل
كانت الشركة أوقفت بالفعل الإنتاج في كامل أمريكا الشمالية
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قالت تويوتا موتور اليوم الاثنين إنها ستمدد تعليق العمل بجميع مصانعها في أوروبا باستثناء روسيا حتى إشعار آخر، وإنها لا تتوقع استئناف العمل قبل 20 أبريل

قالت تويوتا موتور اليوم الاثنين إنها ستمدد تعليق العمل بجميع مصانعها في أوروبا باستثناء روسيا حتى إشعار آخر، وإنها لا تتوقع استئناف العمل قبل 20 أبريل .

ومع انتشار تفشي فيروس كورونا، علقت تويوتا الإنتاج منذ منتصف مارس تقريبا في فرنسا وبريطانيا وجمهورية التشيك وبولندا وتركيا والبرتغال. وقالت إن مصنعها في روسيا سيُغلق اعتبارا من 30 مارس وحتى الثالث من أبريل.

وكانت الشركة أوقفت بالفعل الإنتاج في كامل أمريكا الشمالية.

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Via SyndiGate.info


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