معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تقفز لذروتها منذ نوفمبر 2018

أفاد مسح اليوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو قفزت للشهر الثالث على التوالي في يناير بدعم من أنباء اقتصادية إيجابية من آسيا ومؤشرات على تهدئة توترات التجارة الأمريكية الصينية.

وصعد مؤشر مجموعة سنتكس للأبحاث لمعنويات المستثمرين إلى 7.6 نقطة من 0.7 نقطة في ديسمبر، ليبلغ أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2018.

وبلغت التوقعات أعلى مستوياتها منذ فبراير 2018، كما أن تقييم المستثمرين للأوضاع الحالية سجل أعلى مستوياته منذ يونيو الماضي.

وقالت سنتكس عن المسح الذي شمل 932 مستثمرا "يبدو الركود في منطقة اليورو مستبعدا في الوقت الراهن."

وأضافت "الأحداث الأخيرة فيما يتعلق بإيران لم تثر قلق المستثمرين.

"يبدو أن الأهم هو زيادة الزخم في مناطق أخرى من العالم، خاصة في آسيا، وكذلك الانحسار الطفيف للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين."