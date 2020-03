مع فترة الحجر الصحي... تعرف على أفضل 9 عروض على “Netflix” وخدمات البث الأخرى هذا الأسبوع

تزداد شعبية “On My Block” الخاص بـ Netflix مع الجماهير هذا الأسبوع بعد ظهور الموسم الثالث لأول مرة في الأسبوع الماضي، ولا تزال Disney Plus “Star Wars: The Clone Wars” قوية.

كل أسبوع، يوفر “Parrot Analytics” موقع “بيزنس إنسايدر” قائمة من تسعة عروض تلفزيونية أصلية مطلوبة على خدمات البث المباشر.

تعتمد البيانات على “تعبيرات الطلب”، وحدة قياس الطلب على التلفزيون القياسية “Parrot Analytics”.

وفيما يلي تسعة أشهر عروض أصلية خلال هذا الأسبوع على Netflix وخدمات البث الأخرى:

9 – “Castlevania” على (Netflix)

تقييم Rotten Tomatoes (الموسم 3): 100٪

بدأ عرض الموسم الثالث في 5 مارس على Netflix.

8- “Narcos: Mexico” على (Netflix)

تقييم Rotten Tomatoes (الموسم 2): 86٪

بدأ عرض الموسم الثاني لأول مرة في 13 فبراير على Netflix.

7- “Star Trek: Picard” (شبكة CBS All Access)

تقييم Rotten Tomatoes (الموسم 2): 89٪

بدأ عرض الموسم الأول لأول مرة في 23 يناير على CBS All Access.

6- “Titans” على (DC Universe)

تقييم Rotten Tomatoes (الموسم 2): 81٪

بدأ عرض الموسم الثاني على DC Universe في 6 سبتمبر.

5* “The Witcher” على (Netflix)

تقييم Rotten Tomatoes (الموسم الأول): 67٪

بدأ عرض الموسم الأول على Netflix في 20 ديسمبر.

4- “On My Block” على (Netflix)

نقاط ناقد Rotten Tomatoes (الموسم 3): 89٪

تم عرض الموسم الثالث على Netflix في 11 مارس.

3- “The Mandalorian” (ديزني بلس)

تقييم Rotten Tomatoes (الموسم الأول): 95٪

بدأ عرض الموسم الأول على Disney Plus في 12 نوفمبر.

2- “Star Wars: The Clone Wars” (ديزني بلس)

تقييم Rotten Tomatoes (الموسم السابع): 100٪

بدأ عرض الموسم السابع في 21 فبراير على Disney Plus.

1- “Stranger Things” على (Netflix)

تقييم Rotten Tomatoes (الموسم 3): 89٪

بدأ عرض الموسم الثالث في 4 يوليو على Netflix.