شاهد: مغامران يحققان رقماً قياسياً بقيادة سيارة تسلا 32 ساعة متواصلة

قطع المغامران شون ميتشل وإيريك سترايت، مسافة 975 كم على متن إحدى السيارات الكهربائية التابعة لشركة تسلا، في تجربة مميزة تهدف لاختبار مدى استمرارية بطارية السيارة

في تجربة فريدة من نوعها، قام اثنان من عشاق قيادة السيارات الكهربائية، برحلة طويلة استغرقت قرابة 32 ساعة على متن سيارة تسلا من الجيل الثالث دون أن يضطرا إلى شحنها.

قطع المغامران شون ميتشل وإيريك سترايت، مسافة 975 كم على متن إحدى السيارات الكهربائية التابعة لشركة تسلا، في تجربة مميزة تهدف لاختبار مدى استمرارية بطارية السيارة.

وقد قاد الثنائي السيارة دون توقف بسرعة تتراوح بين 20 و 30 ميل (32- 48 كم) في الساعة، حول حلبة يبلغ طولها 1 ميل أي ما يعادل 1.6 كم، في مطار دنفر، قبل أن تتعطل السيارة في نهاية المطاف.

وبحسب شركة تسلا، فإن مدة فعالية بطارية السيارة المستخدمة في الرحلة، تتراوح ما بين 220 و 310 ميل أي ما يعادل (354- 500 كم).

يذكر بأن السيد ميتشل والسيد سترايت، حطما المسافة القياسية السابقة التي بلغت 560 ميلاً (900 كم) والتي حققتها سيارة من الجيل الثاني تابعة لشركة تسلا العام الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية. (سنيار)











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