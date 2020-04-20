مفاوضات ما بعد "بريكست" تستمر عبر الفيديو

بعد مرور 11 أسبوعاًً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يأمل الجانبان في إحراز تقدم حول اتفاقية تجارية.

ويبدأ اليوم الاثنين الأسبوع الأول من مفاوضات تستغرق ثلاثة أسابيع عن طريق الفيديو كونفرانس. ومن المقرر تنفيذ المراحل التالية في منتصف مايو وأوائل يونيو المقبلين.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير. ومع ذلك، لا تزال هناك فترة انتقالية حتى نهاية العام، ولذلك فإنه عملياً لم يتغير شيء في الحياة اليومية.

ولا تزال بريطانيا جزءًا من السوق الداخلي والجمارك بالاتحاد الأوروبي، وتلتزم بقواعد الاتحاد الأوروبي وتدفع للميزانية. ومع ذلك، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن العلاقات المستقبلية خلال الفترة الانتقالية، فسيكون هناك انفصال صعب يتسبب في تداعيات عنيفة للاقتصاد.

وخلال الجولة الأولى من المفاوضات في بداية مارس الماضي وجد الجانبان أن هناك تباعداً في الأفكار.

ثم أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أنه مصاب بفيروس كورونا، كما تم نقل نظيره البريطاني ديفيد فروست للحجر الصحي.

وفي النهاية، أجريت مباحثات بين الخبراء فقط حول النص المحتمل للاتفاقية.

وقال الجانبان الأسبوع الماضي إن "التقدم الحقيقي والملموس" يجب أن يتحقق بحلول يونيو.