ملابسك قد تمنعك من صعود الطائرة!

عند اختيار الملابس التي يرتديها المسافرون على متن الرحلات الجوية، يحرصون غالباً على أن توفر لهم الراحة مع مراعاة أحوال الطقس في بلد الوجهة.

ومع ذلك، يمكن أن تلعب ملابسك دوراً أكبر في رحلتك، على سبيل المثال، قد تعني بعض الملابس ترقية مقعدك إلى الدرجة الأولى، وعلى الجانب الآخر، يمكن لملابس أخرى أن تتسبب بمنعك من الصعود على متن الطائرة.

وعلى الرغم من أن معظم شركات الطيران لا تملك قواعد رسمية في هذا الشأن، إلا بعض الشركات منعت بالفعل ركاباً من ركوب طائراتها بسبب ملابسهم.

وفي الوقت الذي تختلف الملابس التي يمكن أن تحرمك من الرحلة من شركة لأخرى، إلا أن هناك خياراً للملابس يضمن لك أن يتم توقيفك عند بوابة الصعود إلى الطائرة.

وأوضح أحد العاملين في شركة طيران على موقع رديت “لا ترتدي ملابس عليها عبارات منافية للأخلاق، فلا يمكننا أن نسمح لك بالصعود إلى الطائرة بقميص عليه كلمات سيئة. ربما يتعين عليك تغيير هذا النوع من الملابس لأنها قد تسيء إلى مسافر آخر”.

بالطبع سوف يتجنب معظم الركاب ارتداء ملابس بشعار مسيء على أي حال، ولكن إذا كان لديك قميص تريد ارتداءه وأنت غير متأكد مما إذا كان يمكن اعتباره مهيناً لأي كان، فمن الأفضل أن تتركه في المنزل، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.