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للمرة الأولى في تاريخ الأسهم السعودية... ملكية الأجانب تتخطى 102 مليار ريال

للمرة الأولى في تاريخ الأسهم السعودية... ملكية الأجانب تتخطى 102 مليار ريال
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