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منشئي المحتوى على إنستغرام والمنصات الأخرى يكسبون أكثر من أي وقت مضى، حوالي 7 مليارات دولار

منشئي المحتوى على إنستغرام والمنصات الأخرى يكسبون أكثر من أي وقت مضى، حوالي 7 مليارات دولار
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