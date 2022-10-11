مع ظهور العديد من منصات تداول العملات الرقمية في السعودية باتت مسألة التداول تُحير المستثمر، فلم يعد بمقدوره الاستقرار على منصة تداول تُلبي له كل ما يحتاجه من حيث سعر العملات الرقمية ومدى ثقة المتداولين فيما بينهم لا سيما موثوقية المنصة. ولأن التركيز هنا على منصات التداول في المملكة نُحاول الأخذ بأيديكم من خلاله سرد أفضل منصة تداول في السعودية موثوقة، فضلاً تابع تفاصيل المقال.

تداول العملات في السعودية

عملية التداول في السعودية مثلها مثل باقي الدول، أي أنها نوع من الاستثمار موجود في عدة بلدان، ولجميع العملات الرقمية من بيتكوين وإيثريوم والليتكوين بالإضافة إلى عملة (NEO) وغيرهم من العملات الرقمية المختلفة والمعروفة في شتى البلدان، بالتالي عندما تُقرر الاستثمار في العملات الرقمية فهنا يجب عليك اختيار أي عملة تريد تداولها، وقرار الاستقرار على عدد من العملات يرجع إليك، ويجب عليك الإلمام بأهم المعلومات حول العملة المطلوب التداول فيها، ومعدل الارتفاع والانخفاض، واختيار موقع من قائمة منصات تداول العملات الرقمية في السعودية والتي تجدها في حيثيات هذا المقال، فقط اختار حسب المعايير التي تصل بك إلى الربح من تداول العملة وتقلص معدل الخسارة.

منصات تداول العملات الرقمية في السعودية

تكمُن أهمية منصات تداول العملات أو بالأحرى دور هذه المنصات الإلكترونية في إمدادك بفرص شراء العملات من مستثمرين آخرين، وفي بعض الأحيان من المنصة ذاتها، بالإضافة إلى الهدف الأساسي وهو التداول بعد الشراء سواء من منصة التداول أو يكون المستثمر بالفعل لديه في المحفظة مبلغ من العملات وينضم إلى مثل هذه المنصات السعودية بهدف التداول.

ما هي العملات الرقمية المعتمدة في السعودية

قبل بدء الاستثمار في العملات الرقمية في أي منصة تداول سعودية ينبغي عليك اختيار واحدة من العملات الرقمية المعتمدة "يستثمرها السعوديين بشكل أساسي" في التداول، وهي كالآتي:

البيتكوين (Bitcoin): عملت رقمية أساسية في منصات تداول العملات الرقمية في السعودية ومن السهل شراؤها من منصات أو وسيط عملات.

عملت رقمية أساسية في منصات تداول العملات الرقمية في السعودية ومن السهل شراؤها من منصات أو وسيط عملات. لينك (Chainlink): عملة تسمح لك بنقل البيانات الخاصة بالتداول داخل شبكتها.

عملة تسمح لك بنقل البيانات الخاصة بالتداول داخل شبكتها. الريبل (Ripple): أسرع عملة رقمية على الإطلاق، حيث تستغرق فقط خمس ثواني لإتمام التحويل والاستقبال.

أسرع عملة رقمية على الإطلاق، حيث تستغرق فقط خمس ثواني لإتمام التحويل والاستقبال. الايثريوم (Ethereum): عند زيادة التطبيقات التي تعتمد عليها يزيد سعرها، ومن الصعب اختراق هذه العملة فهي مؤمنه بنظام تشفير عالي.

عند زيادة التطبيقات التي تعتمد عليها يزيد سعرها، ومن الصعب اختراق هذه العملة فهي مؤمنه بنظام تشفير عالي. لايتكوين (Litecoin): تعتبر من العملات الرقمية الأكثر انتشاراً.

تعتبر من العملات الرقمية الأكثر انتشاراً. كاردانو (Cardano): تستخدمها الشركات والأشخاص لإتمام المعاملات المالية بسرعة عالية وأمنه.

أفضل منصة لتداول العملات الرقمية في السعودية

فيما يلي نعرض لك أفضل منصات تداول للعملات الرقمية التي بإمكانك الاعتماد عليها في الاستثمار وتستطيع شراء العملة من خلال وسطاء داخل تلك المنصات.

1- منصة بينانس السعودية Binance

تعد أشهر وأفضل منصة لتداول العملات الرقمية في السعودية تمتلك شريحة كبيرة من المستثمرين، والمفاجأة أنها تضم مستثمرين كبار ورجال أعمال مع المتداولين، وهذه المنصة تشمل جميع العملات الرقمية الأكثر شهرة والأقل، وفيما يلي نُعطيك كافة المعلومات حولها، حتى يتسنى لك السير في طريق استثمار العملات بأمان.

كيف ابدا في بينانس؟

لكي تبدأ التداول في منصة بينانس الرقمية ينبغي عليك عمل حساب ومن ثم بدء الدخول الى رئيسية الموقع لكي تتمكن من شراء العملات أو استثمارها إن كان هناك ما يكفي على المحفظة الخاصة بك، وطريقة عمل الحساب على Binance كالآتي:

افتح موقع بينانس للتداول من خلال هذا الرابط Binance

اضغط على خيار " تسجيل حساب " موجود في أعلى الجانب الأيمن.

بعد إتمام تسجيل الحساب بوضع كامل البيانات المطلوبة تستطيع التوجه إلى رئيسية الموقع وبدء التداول الفوري من خلال شراء العملات.

شروط التداول في بينانس

يحب عليك عمل إيداع مصرفي بعملة اليورو (EUR) من خلال البطاقة الائتمانية أو عبر تحويلات SEPA فقط.

شراء العملات الرقمية ببطاقة ائتمان أو بطاقة الخصم.

وجود حساب يكفي قيمة شراء العملة قبل الضغط على شراء.

أقل مبلغ للتداول في بينانس

في شتى منصات تداول العملات الرقمية يوجد حد أدنى للتداول ينبغي توفيره لكي يبدأ المستثمر، ومنصة Binance أقل مبلغ الإيداع والتداول فيها هو 10 دولار، بينما الزيادة غير محدودة.

كم تبلغ عمولة موقع Binance

بالنسبة إلى عمولة بينانس فهي منظمة بترتيب محدد بناءً على المعاملة، وفي النقاط التالية تجد توضيح أكثر:

فهي 0.2٪ على العقود الآجلة.

عمولة الإيداع ببطاقة الائتمان أو بطاقة الخصم المباشر تُقدر بـ 2٪.

فيما تبلغ عمولة التداول بالمنصة 1٪ فقط.

كيف اسحب فلوسي من بينانس السعودية

سحب الأموال في Binance غير معقد كما يعتقد البعض، بل يُمكنك سحب أموالك في Binance بسهولة من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى منصة بينانس وسجل دخولك.

بعد ذلك ادخل الى المحفظة الفورية والعملات المحلية.

ثم اضغط على خيار سحب الأموال "موجود في أعلى صفحة السحب".

قم باختيار السحب بالعملة المحلية.

بعد ذلك اختار usd من القائمة وانتظر قليلاً.

سوف تظهر لك قائمة جانبية موجود فيها عملة busd التي سوف تسحب أموالك من خلالها.

يليه اختيار المبلغ المراد سحبه من بينانس.

قم بملء جميع معلومات الحساب البنكي المطلوبة منك.

ثم انقر على متابعة وانتظر عملية تمويل المبلغ إلى حسابك البنكي في غضون دقائق قليلة.

2- منصة bittrex للتداول

تعتبر بيتريكس من أقوى منصات تداول العملات الرقمية في المملكة وخارجها، تُقدم Bittrex مستوى عالي من الأمان، ولهذا تحتل المركز الثاني من بين منصات تداول العملات الرقمية في السعودية وفي شتى أنحاء العالم، إن منصة بيتريكس مدعومة من خبراء القانون في أمريكا، بالتالي هي منصة معتمدة وقانونية، بإمكانك التداول فيها بكل ثقة، يكفي انها قانونية وأساسية في منصات التداول الرقمية المختلفة.

عمولة منصة بيتريكس

على الرغم من موثوقيتها واعتراف القانون الأمريكي بها إلا أنه يوجد عيب واحد في المنصة وهو ارتفاع رسوم المعاملات فيها، حيث تصل رسوم المعاملة في bittrex إلى 0.25٪ وهذا مرتفع بل بهذه الرسوم تعتبر أغلى منصة تداول العملات الرقمية.

3- منصة Huobi Global

منصة Huobi لتداول العملات الرقمية مقرها سنغافورة، وتعتبر ضمن المنصات الآمنة على عملاتك أثناء التداول، لذلك تُصنف ضمن أفضل منصات تداول العملات الرقمية في السعودية وفي العالم، حيث تُمثل حصيلة عدد متداولي السعوديين فيها الجزء الأكبر من بين المتداولين العرب.

Huobi Global شرح

تعمل منصة Hotbit بشكل سهل على المبتدئين خاصةً، لذلك يمكن للمتداول السعودي الجديد أن يجعل هذه المنصة وجهته الأولى في التداول، يوجد الكثير من العملات المشفرة داخل هذه المنصة، بإمكانك شراء ما تريد من عملات والتعامل مع وسطاء ثقة داخلها، وحول آلية العمل فيها فهي لا تحتاج منك سوى حساب على المنصة، وبعد ذلك توجه إلى الصفحة الرئيسية وابدأ شراء العملات وتداول كما تشاء.

عمولة منصة Huobi للتداول

بخصوص عمولة منصة هوبي فهي تُقدر بحوالي 0.2% فقط، مع ميزة الحصول على خصومات عند إجراء أول معاملة مع المنصة.

مميزات منصة هوبي

توفر لك العديد من الأسواق الخاصة بالعملات مدعومة وموثقة، بالتالي تداولك عليها آمن.

الواجهة الخاصة بـ Huobi سهل التعامل معها، وهذا يعني عدم احتياج شرح للاستخدام.

تحتوي على كافة العملات الرقمية المشفرة من بيتكوين وإيثريوم وغيرهم.

لا تهتم بكون العملة مشهورة ام لا، ولهذا تضم أكثر من 600 عملة مشفرة.

4- منصة coinbase كوين بيس

إذا كنت تبحث عن منصة تُعطيك أكثر من ميزة لعملية التداول وتساعدك عند تداولك للمرة الأولى، فإن كوين بيس هي الخيار الأقرب، حيث تعتبر من أهم منصات تداول العملات الرقمية في السعودية كونها تمثل معيار متقدم للمستثمرين الجُدد، وأسهل طريقة تداول فيها، مقرها الرئيسي سان فرانسيسكو في أمريكا.

لماذا منصة coinbase

إذا كانت وسيلتك الوحيدة في شراء العملات هي من خلال أموالك عبر الباي بال فإن منصة كوين بيس الأمريكية سوف تغنيك عن منصات تداول العملات الرقمية الأخرى والتي تجد فيها صعوبة بعض الشيء عند شراء أي عملة مشفرة، لأنها تسمح لك باستخدام حسابك في PayPal لعمليات الشراء، ليس هذا فقط بل إنها تُمكنك من ربط حساب البايبال بالمحفظة على المنصة.

أشهر عملات تدعمها منصة coinbase

البيتكوين Bitcoin.

لايت كوين LTC.

تيزوس Tezos.

الايثيريوم ETH.

كاردانو ADA.

ريبل XRP.

ايثيريوم كلاسيك.

بيتكوين كاش BCH.

عيوب منصة كوين بيس

على الرغم من العملات الشهيرة التي تُدعمها المنصة بالإضافة إلى مزايا التعامل مع كوين بيس للمبتدئين وغير ذلك من المميزات السابق ذكرها بالأعلى، إصافةً إلى كونها حاصلة على اعلى تقييم في منصات تداول العملات الرقمية في السعودية إلا أن هناك بعض العيوب التي من الممكن أن تُغير رأيك في التعامل معها أو لا تهتم بها، لكن من الواجب علينا ذكرها لك وفي النهاية القرار الخاص بالتداول في Coinbase يرجع إليك، وفيما يلي سلبيات هذه المنصة:

الرسوم في كوين بيس مرتفعة قليلا.

خدمة عملاء Coinbase عليهم ملاحظات كثيرة أهمها عدم السرعة في الرد مما جعل تقييمهم ضعيف.

المنصة فقط للتداول المباشر بينما الشراء فهو بشكل غير مباشر، لأنها لا تُدعم شراء عملات بواسطة بطاقات البنك السعودية.

الشراء المباشر للعملات متاح فقط بحساب PayPal لان المنصة تعتبره البنك الآمن للشراء فقط.

5- منصة Bitoasis للعملات الرقمية

تعتبر أكبر منصة في قائمة منصات تداول العملات الرقمية، فهي تمتلك ميزانية عمل ضخمة ومرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعليها شريحة كبيرة من المتداولين السعوديين، ولذلك هي من أهم منصات تداول العملات الرقمية في السعودية وتُقدم لعملائها "المستثمرين" آمان تام وخصوصية لعمليات التحويل من شأنها المحافظة على أموالهم من الاختراق.

هل منصة BitOasis أفضل منصة عملات رقمية؟

لا شك أنها منصة مُرخصة من دولة الإمارات، وموجهة إلى المستثمرين السعوديين وبالتالي هي ثقة بسبب ما تملكه من ترخيص معتمد، ولكن رغم ذلك لا تعتبر أفضل منصة لطالما هناك الأهم منها بل والأسهل في منصات تداول العملات الرقمية في السعودية من حيث عمليات التداول والشراء للعملات الرقمية المشفرة، فالمستثمر المبتدئ يبحث عن منصة استثمار عملات تكون ثقة أولاً وفي المقام الثاني سهلة في طريقة التعامل معها.

هل منصة BitOasis آمنة؟

بالطبع منصة بت أويسس BitOasis من المنصات الآمنة جداً، حيث تمتلك ترخيص قانوني من قِبل الإمارات العربية المتحدة.

سلبيات منصة BitOasis بت أويسس

في الحقيقة السبب في عدم القول بأن بت أويسس أفضل منصة لتداول العملات الرقمية في السعودية على الإطلاق رغم أنها مُرخصة قانونياً، هو افتقار المنصة للكثير من التكنولوجيا الحديثة والتي تعتبر سبب رئيسي في مساعدة المستثمر أثناء عملية التداول.

6- منصة Rain للتداول في السعودية

يسأل الكثير من السعوديين الراغبين في التداول بمجال العملات الرقمية عن ما هي منصة رين للتداول؟ خاصةً وأن صداها مسموع في قائمة منصات تداول العملات الرقمية في السعودية بشكل كبير. تعد Rain منصة مُعتمدة ومُرخصة من قِبل مصرف البحرين المركزي، بالتالي أنت سوف تتعامل مع منصة قانونية، توجيهها الأكبر للسعودية خاصة ولجميع دول الشرق الأوسط عامة.

التعامل مع منصة Rain رين

هنا نعرض لك مجموعة أسئلة وإجابات خاصة بالمنصة، قد يهمك الاطلاع عليها قبل التسجيل في منصة رين اطلع عليها الآن:

هل منصة رين موثوقة ؟ نعم بالطبع موثوقة لأنها مرخصة من بنك البحرين المركزي.

؟ نعم بالطبع موثوقة لأنها مرخصة من بنك البحرين المركزي. كم عملة في منصة رين ؟ رين تُدعم 5 عملات رقمية فقط، وهي بيتكوين BTC، والريبل XRP وإيثيريوم ETH، ولايتكوين LTC.

؟ رين تُدعم 5 عملات رقمية فقط، وهي بيتكوين BTC، والريبل XRP وإيثيريوم ETH، ولايتكوين LTC. هل منصة رين معتمدة في السعودية؟ نعم معتمدة في التداول، وموجهة إلى السعودية والكويت والإمارات وعمان وجميع دول الشرق الأوسط.

مميزات منصة Rain

أول منصة عربية في تداول العملات الرقمية.

رين منصة موثوقة ومُعترف بها لأنها مُرخصة من البنك المركزي البحريني.

تُساعد المستثمر في التداول باحترافية بسبب دعمها لأحدث الوسائل التكنولوجية في منصات تداول العملات الرقمية.

هل منصة رين معتمدة في السعودية؟ نعم معتمدة في التداول، وموجهة إلى السعودية والكويت والإمارات وعمان وجميع دول الشرق الأوسط.

عيوب منصة رين

يوجد بعض التأخير في معالجة عمليات السحب من المنصة.

عملياتها الرقمية المتاحة للتداول محدودة فهي خمسة عملات فقط.

هناك صعوبة شديدة في استكمال نموذج KYC عند التسجيل "يستغرق الأمر وقت كبير".

رين منصة تناسب المحترفين، بالتالي هي صعبة جداً على المستثمر المبتدئ.

7- منصة CEX لتداول العملات في السعودية

أهم منصة تُدعم التداول في العملات الرقمية والترقية أيضًا، بالتالي هي سلاح ذو حدين، فإذا كنت تريد استثمار عملاتك الورقية بجانب الرقمية فهي الخيار المتاح، ولهذا السبب على وجه التحديد تم تصنيفها ضمن أفضل منصات تداول العملات الرقمية في السعودية وفي شتى بلدان العالم، حيث مقر منصة CEX.io الأساسي في بريطانيا، هذا وتُدعم المنصة عدد من العملات محدد، ولكن القائمة تحتوي على أهم العملات المستخدمة في التداول.

العملات التي تُدعمها CEX

منصة CEX.io تُدعم أهم العملات الرقمية التالية:

الايثيريوم ETH.

البيتكوين Bitcoin.

ترون TRX.

ريبل XRP.

بيت تورينت BTT.

تيثر USDT.

كاردانو ADA.

بيتكوين كاش BCH.

لايت كوين LTC.

مميزات منصة CEX

تتيح لكل مستخدمي السعودية إيداع الأموال مباشرة عن طريق Visa أو MasterCard.

إمكانية التداول في العملات الورقية.

بيع العملات الرقمية داخل المنصة والحصول على عملات ورقية مقابل قيمتها.

سلبيات منصة CEX.io

لا تُدعم سوى العملات الرقمية المشهورة فقط.

تقوم المنصة بتغيير شروط التداول فيها لبعض البلدان بين الحين والآخر، بالتالي يوصى بالتحقق من الشروط باستمرار.

أسئلة شائعة عن العملات الرقمية في السعودية

من هي البنوك السعودية التي تتعامل مع العملات الرقمية؟

هناك فقط ثلاثة بنوك سعودية تعتمد العملات الرقمية في تعاملاتها، وذلك من كل منصات تداول العملات الرقمية في السعودية السابق ذكرها في هذا الموضوع، فهي تُقدم شتى خدماتها معتمدة في ذلك على العملات الرقمية، وهذه البنوك كالآتي:

البنك السعودي الرقمي: من خلاله تستطيع إجراء جميع التحويلات الرقمية لعملاتك، فقط حمل تطبيق البنك وتعامل. بنك D360: معتمد في التعامل مع العملات الإلكترونية المشفرة، راس مال هذا البنك يُقدر بأكثر من 440 مليون دولار. البنك stc: بنك سعودي مهم يعتمد العملات الرقمية في تعاملاته سواء تحويل أو استقبال.

هل العملات الرقمية شرعية في السعودية؟

لا يوجد اعتراف قانوني أو جهة تُشرع التداول في العملات الرقمية، ولكن هناك إمكانية في كل وقت للتداول في العملات الرقمية في إحدى منصات التداول.

هل منصة بينانس موثوقة في السعودية ؟

إذا كان المقصود بالموثوقية هي المعاملات في البيع والشراء فالإجابة نعم تعتبر Binance من أكثر منصات تداول العملات الرقمية في السعودية موثوقة ومعتمدة من المستثمرين في عمليات البيع والشراء والتداول.

ما هو موقف السعودية من منصات تداول العملات؟

يعتبر موقع المملكة في مسألة تداول العملات الرقمية مُحايد، فلا يوجد قانون يُجرم العمل في مجال الاستثمار بالعملات الرقمية، وفي ذات الوقت التداول مفتوح للجميع.

في النهاية نقول بأنه على الرغم من عدم وجود اعتراف قانوني بأي منصة من منصات تداول العملات الرقمية في السعودية إلا أنه في ذات الوقت لا توجد أي لوائح تتحدث عن عقوبة تداول العملات الرقمية في السعودية وبالتالي لا عقوبة على تداول العملات المشفرة داخل المملكة، ويمكنكم الاستعانة بإحدى المنصات السابق ذكرها في عمليات التداول وسحب الأموال، علماً بأن أغلب مستثمري العملات الرقمية يثقون في بينانس كأهم منصة يليها باقي المنصات على الترتيب.