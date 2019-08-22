منصة دروب... إيجاد الوظيفة بأسهل الطرق في السعودية!

يلجأ غالبية الشباب السعودي وخاصة شريحة الجامعيين والعمال الى موقع دروب الذي يعتبر المنصة الوطنية الأكبر في إيجاد الوظائف وتنمية القدرات والتنمية البشرية للدخول إلى سوق العمل. تم إطلاق المنصة عام 2014 كمبادرة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" .

وقد باتت منصة دروب الطريق الأسرع للوصول إلى وظيفة، فهي منصة تطور المهارات من خلال دورات تدريب إلكترونية مختلفة تمكّن المشترك من تطوير مهاراته في مختلف المجالات مثل اللغة الانجليزية واستخدام الحاسب الآلي والتواصل المختلفة.

بالإضافة إلى الدورات في بعض المجالات المتخصصة كالمحاسبة وتحليل البيانات والتسويق والسكرتارية والتصوير الفوتوغرافي ومندوب التأمين وغيرها من الدورات المختلفة.

وتقدم المنصة البرامج التدريبية الإلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية، باستثناء المقرّرات اللّغوية حيث تُقدّم باللّغة المطلوب تعلّمها وكل ما يتماشى مع التطور التكنولوجي والتسويقي.

إلى جانب ذلك تقدم "دروب" للأفراد:

1. التسجيل المجاني من أي مكان وفي أي وقت

2. دورات تدريبية إلكترونية تساعد الأفراد للوصول للوظيفة الملائمة

3. تطوير المهارات الوظيفية للأفراد

4. شهادة إتمام الدورات فور الانتهاء

5. التجهيز لاختبارات ذات شهادات معتمدة وبالشراكة مع عدة جهات

6. اختصار الوقت للأفراد لإيجاد الوظيفة الملائمة

أما بالنسبة لأصحاب العمل :

تقوم منصة دروب بالتحالف مع أصحاب العمل ليكتسب المرشحون للوظائف والموظفون، المهارات الرئيسية التي تمكّنهم من تحقيق النجاح وزيادة الإنتاجية.

تساهم في تخفيض تكاليف التدريب المترتّبة على أصحاب العمل وفي اختصار الوقت الذي يستغرقه توظيف موظفين جدد وضمهم إلى المؤسسة.

تتعاون مع أصحاب العمل لتطوير المتدربين بشكل أفضل من خلال توفير خدمات الإرشاد والتدريب الإلكتروني.

وبين صندوق تنمية الموارد البشرية أنه تم تطوير ومراجعة دورات دروب بالتعاون مع 21 منشأة من القطاع الخاص والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل. وكذلك يهدف الصندوق إلى إلزام جميع المسجلين في برنامج "حافز" (وعددهم1.2مليون) في التسجيل في هذه المنصة بشكل إجباري في الفترة المقبلة، وأكمل المسجلين 4.4 مليون دورة تدريبية منذ تدشين المنصة .

وتعتبر منصة "دروب" مرتكزًا رئيسيًا في مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، و يتمتع البرنامج بدعم حكومي كبير .



