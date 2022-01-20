منصة سكني.. كيفية التسجيل وشروط الاستفادة من الدعم السكني

سكني هي المنصة التي اطلقتها وزارة الإسكان من أجل التسجيل للاستفادة من من وحدة سكنية، حيث يمكن لأي مواطن سعودي تنطبق عليه الشروط التقديم للمنصة للحصول على وحدات الدعم السكني لعام 1443.

منصة سكني للحصول على أراضي مجانية

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد اعلنت سابقًا عن تقديم الدعم السكني للاسر السعودية المحتاجة والأشخاص أصحاب الدخل الضعيف، وذلك من أجل توفير العيش الكريم للمواطنين السعودي وتحسين الظروف الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطن، كما فرضت وزارة الاسكان شروط خاصة من اجل التسجيل في المنصة للحصول على الدعم السكني.

وتسعى العديد من المؤسسات الحكومية لتقديم خدماتها للمواطن السعودي، وتقديم المشروعات وما يحتاجه المواطن خاصة الذين لا يملكون دخل عالي.

شروط التقديم للدعم السكني

ووضعت وزارة الاسكان السعودية عدد من الشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يستحقون الدعم السكني، وبعد توافر هذه الشروط يمكنهم التسجيل في المنصة من أجل الدعم، وأبرز هذه الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم على أرض السعودية

ان يبلغ سن المستفيد من الدعم السكني 25 فما فوق

أن لا يكون يكون المتقدم قد استفاد سابقًا من أي وحدة سكنية

ان لا يكون المتقدم مالكًا لاي وحدة سكنية او عقار خلال السنوات الـ 5 الماضية

ان لا يكون المتقدم أعزبًا

رابط وكيفية التسجيل في منصة سكني للاستفادة من الدعم السكني:

ونستعرض ادناه رابط منصة سكني وكيفية التسجيل في المنصة بالتفصيل، ويمكن لاي مواطن سعودي التقدم بالتسجيل طالما استوفى كافة الشروط اللازمة:

زيارة موقع التسجيل الخاص بالمنصة sakani.housing.sa

التوجه إلى خانة خيار الخدمات والنقر عليها

اختيار منصة سكني من بين مجموعة الخيارات التي تظهر

ملأ جميع البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل التسجيل

البيانات المطلوبة عبر منصة سكني:

اسم المواطن بالكامل

رقم هاتف المواطن المستفيد من الدعم

مكان اقامة المستفيد الحالي

رقم بطاقة التعريف الوطنية

طبيعة العمل

الحالة الاقتصادية

الحالة الاجتماعية

عدد أفراد الأسرة

ثم الضغط لاحقًا على استكمال الطلب وتسجيل الدخول، وادخال البريد الالكتروني الخاص بالمستفيد، وبعد ان يصل الكود للهاتف يجل عليه تسجيل الكود واستكمال العملية، وارفاق بعض المستندات مثل الصورة الشمسية.