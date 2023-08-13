منصة "ماسنجر فيسبوك" تعلن عن إيقاف الدعم التقني للرسائل النصية القصيرة "SMS" في سبتمبر

تناقلت العديد من المصادر التقنية في فرانسيسكو أنباء حول أن تطبيق الرسائل الفورية "Facebook messenger" أعلن عن إيقاف الدعم التقني للرسائل النصية القصيرة "SMS" الشهر المقبل.

ماسنجر فيسبوك يعلن إيقاف الدعم التقني للرسائل النصية

أعلن تطبيق "فيسبوك" في مركز المساعدة بأنه إذا كنت تستخدم تطبيق "ماسنجر" للرسائل النصية القصيرة لجهاز الأندرويد الخاص بك، يرجى الملاحظة بأنه لن يكون بمقدورك استخدامه لإرسال واستقبال الرسائل النصية القصيرة التي تُرسل عن طريق شبكة الهاتف الخلوية الخاصة بك، وذلك عند تحديثه من بعد يوم الخميس 28/سبتمبر من هذا العام.

لكن بالرغم من هذا القرار فإنه بإمكانك إرسال واستقبال الرسائل النصية من خلال شبكة الهاتف الخلوية والوصول الى سجل الرسائل الخاصة بك وذلك عبر تطبيق الرسائل الافتراضي الجديد لهاتفك.

وأوضحت شركة ميتا المالكة لتطبيق فيسبوك بأنه إذا لم يختر المستخدمين تطبيق الرسائل الافتراضي الجديد، فإن الرسائل ستتحول تلقائيًا على هواتفهم مثل " تطبيق الرسائل الخاص بـ أندرويد "Android". وتم الإعلان عن هذه الميزة لأول مرة في عام 2016.

وتلعب هذه الميزة دورا مهما في مساعدة المستخدمين الذين لا يريدون إظهار أنفسهم أثناء المكالمة بالصوت و الصورة بإتاحة الخيار لهم بتشغيل أو إيقاف الكاميرا.

وكانت منصة "Meta" قد أطلقت في وقت سابق خاصية الرقابة الأبوية على تطبيق "ماسنجر" في يونيو، حيث تسمح للآباء بمراقبة كيف يقضي الأبناء أوقاتهم ومع من يتفاعلون بالتطبيق، وتم تنفيذ هذه الخاصية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، مع التخطيط المستمر لجعلها تواكب جميع البلدان حول العالم وذلك في غضون الأشهر القادمة.



وأوضحت منصة "Meta" عن طريقة عمل هذه الخاصية على النحو الآتي: " تسمح هذه الأداة الآباء بمراقبة أولادهم أثناء استخدامهم تطبيق "ماسنجر" ومدة قضائهم لوقتهم فيه، وتوفير المعلومات المهمة حول إعدادات الرسائل الخاصة بهم، ولا تمكن هذه الخاصية إتاحة الآباء لقراءة الرسائل الخاصة بأولادهم".





