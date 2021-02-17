منظمة التجارة العالمية تعتزم مساعدة الدول الفقيرة للحصول على اللقاح

أعلنت المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويلا في مقابلة مع وكالة فرانس برس اليوم أنه يجب على المنظمة أن تساعد في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية "أعتقد أنه بإمكان منظمة التجارة العالمية أن تساهم أكثر في حل أزمة الجائحة من خلال المساعدة في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات".

وأضافت أن من واجب المنظمة أيضاً أن تساعد في تحقيق هدفها الأول المتمثل "بتحسين مستويات المعيشة" في الدول الفقيرة.