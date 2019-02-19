منظمة التجارة تحذر من تباطؤ عالمي مع نزول مؤشراً فصلياً لأقل مستوى في 9 سنوات

قالت منظمة التجارة العالمية إن مؤشرا فصليا رئيسيا للتجارة السلعية العالمية نزل إلى أقل قراءة له في تسع سنوات اليوم الثلاثاء، مما ينبغي أن يكون إنذارا لصناع السياسات من تباطؤ أكبر اذا استمرت التوترات التجارية.

وسجل مؤشر التوقعات الفصلية للمنظمة، الذي يشمل سبعة محركات للتجارة، 96.3 وهي أقل قراءة منذ مارس آذار 2010، انخفاضا من 98.6 في نوفمبر تشرين الثاني. وتشير أي قراءة دون 100 نقطة إلى نمو في التجارة دون منحنى الاتجاه العام.

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