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منظمة التجارة تحذر من تباطؤ عالمي مع نزول مؤشراً فصلياً لأقل مستوى في 9 سنوات

منظمة التجارة تحذر من تباطؤ عالمي مع نزول مؤشراً فصلياً لأقل مستوى في 9 سنوات
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