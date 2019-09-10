من هم أكثر المشترين للعقارات في دبي؟

نشرت شركة التطوير الخاصة عزيزي للتطوير التي تتخذ من الإمارات مقراً لها نتائج حول اتجاهات العقارات الحالية، بعد دراسة شاملة أجرتها في أسواقها ومشاريعها.

وخلصت الدراسة إلى أن الإمارات هي أكبر سوق لشركة عزيزي للتطوير، حيث يشكل الإماراتيين أكثر من نصف المشترين (52%)، يليهم المواطنون السعوديون بنسبة 25%، والمواطنون الهنود بنسبة 10%، والمواطنون الباكستانيون بنسبة 4%، و الباقي من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والصين.

وفي عام 2019، كانت هناك زيادة ملحوظة في الطلب من المواطنين السعوديين والصينيين، حيث زادت مشترياتهم مقابل الجنسيات الأخرى بنسبة 8 في المائة و 5 في المائة على التوالي.

وتستكشف الدراسة العوامل التي تحكم شراء العقارات، بما في ذلك الموقع وسعر الوحدة، وتكشف أن الغالبية (68.5%) من مشتري العقارات يهدفون إلى تأجيرها، بحسب موقع arabiangazette.

وتشير النتائج أيضًا إلى أن شقق الاستوديو هي نوع العقار الأكثر طلبًا، حيث يمثل 65 في المائة من إجمالي المبيعات، بينما تشكل الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم 25 في المائة و 7 في المائة و 3 في المائة على التوالي.

وتعد الدراسات من هذا النوع جزءًا لا يتجزأ من تقدم القطاع، مما يضمن توافق مشاريع المطورين مع الطلب. وكانت هناك زيادة واضحة في عدد المهنيين الشباب والأسر التي تشتري العقارات للاستقرار في دبي، بنقاط أسعار جذابة، وعروض مربحة من المطورين، وتشجيع الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة، مما ساعد على إدخال المزيد من المستخدمين النهائيين إلى شريحة أصحاب المنازل.