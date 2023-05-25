من هو مخترع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)؟

البوابة- قد أدى ابتكار الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى ثورة كبيرة في عالم الفن الرقمي في السنوات الأخيرة. لقد جذبت هذه العملات الرقمية الفريدة من نوعها اهتمامًا كبيرًا وجدلاً واسعًا، مما أثار فضول العديد من الناس بشأن أصلها وعبقرية تطويرها. انضم إلينا ونبدأ في رحلة مثيرة لاكتشاف من اخترع NFTs وكيف غيروا بشكل دائم مناظر عالمي الفن والتكنولوجيا.

ولفهم كيف بدأت الـ NFTs، يجب أن ندخل أولاً في تاريخ تكنولوجيا البلوكشين. في عام 2008، قدم شخص غامض أو مجموعة معروفة باسم ساتوشي ناكاموتو بتكوين، أول عملة رقمية لا مركزية في العالم. استخدم هذا الابتكار الرائد تكنولوجيا البلوكشين، وهي تكنولوجيا التي تضمن الشفافية والأمان وعدم القابلية للتغيير.

في حين أدخلت بتكوين مفهوم الندرة الرقمية، إلا أنه لم يحدث حتى بعد عدة سنوات من ذلك أن ظهر مفهوم عدم القابلية للتبادل. في عام 2012، اقترح مبرمج يدعى كولورد كوينز فكرة إرفاق معلومات إضافية بمعاملات بتكوين، مما يخلق تمثيلًا رمزيًا متجزئًا لأصول العالم الحقيقي. على الرغم من أن هذا المفهوم وضع الأسس لـ NFT، إلا أنه لم يحقق تفاعلًا كبيرًا في ذلك الوقت.

بالتالي يمكن أن تعزى ولادة الـ NFT الحقيقية إلى مبرمج موهوب ومتبنٍ مبكر لتكنولوجيا البلوكشين يدعى كيفن ماكوي. في عام 2014، أنشأ ماكوي، بالاشتراك مع شريكه أنيل داش، أول رمز غير قابل للتبادل يعرف باسم "كوانتوم" أو "Q". هذا الإنجاز المذهل وضع بداية عصر جديد للفن الرقمي والتحف الرقمية.

أنشأ ماكوي وداش مفهوم NFT الأساسي: أصول رقمية فريدة وغير قابلة للتجزئة وقابلة للتحقق منها باستخدام تكنولوجيا البلوكشين. تم تضمين كوانتوم ببيانات وصفية محددة تؤكد أصالته وملكيته، وهو ما وضع الأسس للتطور اللاحق لنظام NFT.

بينما فتح كوانتوم لماكوي وداش الطريق لـ NFT، إلا أن ظهور CryptoKitties في عام 2017 هو ما دفع الرموز غير القابلة للتبادل إلى الواجهة الرئيسية. صممت شركة Axiom Zen المتخصصة في التكنولوجيا ومقرها فانكوفر CryptoKitties وأدخلت مفهوم التحف الرقمية على شكل قطط افتراضية ساحرة.

كانت هذه القطط الرقمية فريدة ويمكن تزاوجها لإنتاج قطط صغار جديدة ومتميزة، وتم تأمينها على بلوكشين إيثريوم باستخدام NFTs. تسببت شعبية اللعبة الهائلة في زيادة الطلب على NFTs، مما أبرز إمكانية استخدام تكنولوجيا البلوكشين لتوكين وتداول مختلف أشكال الأصول الرقمية.

مع استمرار تزايد شعبية NFTs، توسعت تطبيقاتها بعيدًا عن عالم الفن الرقمي. اعترف الفنانون والموسيقيون والمبدعون من مختلف التخصصات بإمكانية الـ NFTs في حفظ الملكية والتحقق من الأعمال الفنية وتحقيق الربح من خلال إبداعاتهم الرقمية مباشرةً.

في عام 2021، انفجر سوق NFT مع المبيعات القياسية والمزادات التي اجتذبت العناوين البارزة. على سبيل المثال، حقق الفنان الرقمي بيبل التاريخ من خلال بيع مجموعة من أعماله كـ NFT بمبلغ 69 مليون دولار. عرضت هذه البيعة القيمة الهائلة التي يمكن توليدها من خلال NFTs وأثبتت أن الفن الرقمي يمكن اعتباره شكلًا شرعيًا للاستثمار.

مع استمرار نمو سوق NFTs وتطوره، من المهم الاعتراف بالجهود والمساهمات المشتركة للعديد من الأفراد والمجتمعات. تمثل NFTs اندماجًا مذهلاً للفن والتكنولوجيا والابتكار، ومغامرتها لم تنته بعد. مع كل يوم يمر، تعيد NFTs تحديد حدود ما هو ممكن في العالم الرقمي، مما يجعلنا متشوقين لمشاهدة الفصل التالي في هذه الحكاية الساحرة للإبداع والتعطيل.