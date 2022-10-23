مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة اليوم الاثنين 24 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن أسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل شركات الطيران المختلفة، من أجل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل أسعار تذاكر الطيران بين مدينة أبوظبي الإماراتية ومدينة القاهرة عاصمة مصر اليوم الاثنين والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022

جاء سعر طيران Air Arabia اليوم الاثنين (8:10 م – 10:10 م) رحلة بدون توقف = 619 درهم إماراتي.

جاء سعر الاتحاد للطيران اليوم الاثنين (10:05 م – 11:50 م) رحلة بدون توقف = 634 درهم إماراتي.

سعر مصر للطيران اليوم الاثنين (4:55 ص – 6:30 م) رحلة بدون توقف = 674 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران الخليج اليوم الاثنين (11:40 م – 12:00 م) محطة توقف واحدة = 755 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران الخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين (11:45 م – 11:00 م) محطة توقف واحدة = 1640 درهم إمارتي.

أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى أبوظبي اليوم الاثنين 24 أكتوبر 2022