مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل شركات الطيران المختلفة، في سبيل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل أسعار تذاكر الطيران بين مدينة أبوظبي الإماراتية ومدينة القاهرة عاصمة مصر والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من أبوظبي إلى القاهرة اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

سعر الاتحاد للطيران اليوم الثلاثاء (2:25 م – 4:10 م) رحلة بدون توقف = 627 درهم إماراتي.

سعر طيران Air Arabia اليوم الثلاثاء (8:10 م – 10:10 م) رحلة بدون توقف = 649 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران الخليج اليوم الثلاثاء (8:00 ص – 12:00 م) محطة توقف واحدة = 855 درهم إماراتي.

سعر مصر للطيران اليوم الثلاثاء (4:20 م – 5:50 م) رحلة بدون توقف = 1060 درهم إماراتي.

سعر طيران الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم الثلاثاء (10:30 م – 9:35 م) محطة توقف واحدة = 665 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى أبوظبي اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022