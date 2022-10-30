مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى الرياض اليوم الاثنين 31 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى الرياض والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل شركات الطيران المختلفة، في سبيل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل أسعار تذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة الرياض السعودية اليوم الاثنين والعكس.

مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى الرياض اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022

سعر طيران أديل اليوم الاثنين (9:10 م - 10:10 م) رحلة بدون توقف = 384 درهم إماراتي.

سعر طيران ناس اليوم الاثنين (9:35 ص - 10:45 م) رحلة بدون توقف = 624 درهم إماراتي.

كما جاء سعر طيران الخطوط الجوية الكويتية اليوم الاثنين (5:35 ص - 11:05 ص) محطة توقف واحدة = 765 درهم إماراتي.

سعر العربية للطيران اليوم الاثنين (7:35 ص - 8:35 ص) رحلة بدون توقف = 800 درهم إماراتي.

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أسعار تذاكر الطيران من الرياض إلى دبي اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022