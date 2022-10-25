مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى القاهرة اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى القاهرة والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل شركات الطيران المختلفة، في سبيل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل أسعار تذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة القاهرة عاصمة مصر والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى القاهرة اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

جاء سعر العربية للطيران اليوم الأربعاء (7:50 ص - 9:50 ص) رحلة بدون توقف = 642 درهم إماراتي.

جاء سعر مصر للطيران اليوم الأربعاء (2:55 م - 4:35 م) رحلة بدون توقف = 780 درهم إماراتي.

سعر الطيران العماني اليوم الأربعاء (5:15 م - 12:10 ص) محطة توقف واحدة = 710 درهم إماراتي.

سعر طيران الإمارات اليوم الأربعاء (8:15 ص - 10:05 ص) رحلة بدون توقف = 1380 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من القاهرة إلى دبي اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022