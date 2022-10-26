مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى جدة اليوم الخميس 27 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى جدة والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل شركات الطيران المختلفة، في سبيل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، وفي هذا المقال سنتعرف على أفضل أسعار تذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة جدة السعودية والعكس.

أسعار تذاكر الطيران من دبي إلى جدة اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

سعر طيران ناس اليوم الخميس (7:45 م - 3:30 ص) محطة توقف واحدة = 672 درهم إماراتي.

سعر طيران الإمارات اليوم الخميس (12:20 ص - 2:10 ص) رحلة بدون توقف = 1180 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران الخطوط الجوية العربية السعودية اليوم الخميس (5:30 م - 7:10 م) رحلة بدون توقف = 1190 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران الخطوط الجوية الكويتية اليوم الخميس (8:55 م - 1:20 ص) محطة توقف واحدة = 1020 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من جدة إلى دبي اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022