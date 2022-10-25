مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الأربعاء 26 أكتوبر في شركات الطيران المختلفة

يتساءل الكثير من الأشخاص حول مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان والعكس عبر رحلات الطيران المُعلن عنها من قبل مختلف شركات الطيران، في سبيل الحصول على أفضل سعر لكل مسافر، لذا نقدم عبر السطور التالية أفضل سعر لتذاكر الطيران بين مدينة دبي الإماراتية ومدينة عمّان الأردنية اليوم الأربعاء والعكس.

مواعيد وأسعار تذاكر الطيران من دبي إلى عمّان اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022

سعر طيران الخليج يوم الأربعاء (8:00 ص - 11:45 ص) محطة توقف واحدة = 965 درهم إماراتي.

سعر العربية للطيران يوم الأربعاء (1:10 م - 3:10 م) رحلة بدون توقف = 1000 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران فلاي دبي يوم الأربعاء (7:00 م - 9:15 م) رحلة بدون توقف = 1050 درهم إماراتي.

جاء سعر طيران الإمارات يوم الأربعاء (2:05 م - 4:00 م) رحلة بدون توقف = 1400 درهم إماراتي.

كما جاء سعر طيران ناس يوم الأربعاء (11:00 م - 12:10 م) محطة توقف واحدة = 817 درهم إماراتي.

أسعار تذاكر الطيران من عمّان إلى دبي اليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2022